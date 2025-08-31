G4Media.ro
Cursă nebună în F1: Piastri se impune în Olanda – Dezastru pentru…

Oscar Piastri, pilotul celor de la McLaren, pe un circuit de Formula 1.
Oscar Piastri / Sursa foto: XPB Images, XPB Images Ltd / Alamy / Profimedia

Cursă nebună în F1: Piastri se impune în Olanda – Dezastru pentru Norris și Ferrari

31 Aug

Marele Premiu de Formula 1 al Olandei a fost câștigat de Oscar Piastri (McLaren), australianul profitând din plin de abandonul coechipierului Lando Norris pentru a se desprinde în ierarhia generală. A fost dezastru și pentru Ferrari pe circuitul de la Zandvoort: Lewis Hamilton și Charles Leclerc nu au încheiat cursa de duminică.

De abandonul lui Norris din turul 65 (cu șapte tururi înainte de final i-a cedat motorul, iar în acel moment pilotul britanic se afla pe locul doi în cursă) a profitat inclusiv Max Verstappen, el ocupând un nesperat loc doi la finalul cursei „de casă”.

Momentul în care pe Lando Norris îl trădează motorul 

Marea surpriză a zilei a fost produsă de Isack Hadjar: pilotul celor de la Racing Bulls a încheiat pe locul trei.

Marele Premiu din Olanda a fost plin de evenimente: a plouat puțin în prima parte a cursei, iar Safety Car-ul și-a făcut apariția de mai multe ori din cauza incidentelor de pe circuit.

Piloții care au încheiat în puncte în Olanda

Clasamentul piloților din Formula 1 după MP din Olanda

1 Oscar Pistri (McLaren) 309 puncte
2 Lando Norris (McLaren) 275
3 Max Verstappen (RedBull) 205
4 George Russell (Mercedes) 184
5 Charles Leclerc (Ferrari) 151
6 Lewis Hamilton (Ferrari) 109
7 Kimi Antonelli (Mercedes) 64
8 Alexander Albon (Williams) 64
9 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 37
10 Isack Hadjar (Racing Bulls) 37
11 Lance Stroll (Aston Martin) 32
12 Fernando Alonso (Aston Martin) 30
13 Esteban Ocon (Haas) 28
14 Pierre Gasly (Alpine) 20
15 Liam Lawson (Racing Bulls) 20
16 Oliver Bearman (Haas) 16
17 Carlos Sainz Jr. (Williams) 16
18 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 14
19 Yuki Tsunoda (RedBull) 12
20 Franco Colapinto (Alpine) 0
21 Jack Doohan (Alpine) 0

Clasamentul constructorilor din Formula 1

1 McLaren 584 puncte
2 Ferrari 260
3 Mercedes 248
4 RedBull Racing 214
5 Williams 80
6 Aston Martin 62
7 Racing Bulls 60
8 Kick Sauber 51
9 Haas 44
10 Alpine 20

Marile Premii din sezonul 2025 al Formulei 1






