Partidul REPER îl susține pe Ciprian Ciucu pentru funcția de Primar General al Municipiului București

Partidul REPER, fondat de Dacian Cioloș, susține candidatura lui Ciprian Ciucu (PNL), primarul Sectorului 6, pentru funcția de Primar General al Municipiului București la alegerile din 7 decembrie, potrivit unui comunicat al partidului.

Reamintim că Cioloș nu mai este activ în partid.

”În ultimii ani, Ciprian Ciucu a demonstrat, în sectorul 6, că poate transforma o administrație care nu a lucrat pentru cetățeni într-una funcțională, profesionistă și orientată către rezultate. Susținerea oferită de REPER se bazează pe un parteneriat solid, construit pe valori comune, obiective clare și angajamente clare”, se arată în comunicatul citat.

Parteneriatul a fost semnat luni de către Ciprian Ciucu și Iulian Hatmanu, copreședinte REPER București.

Ce obiective urmărește REPER prin acest parteneriat:

– Un București sigur pentru femei, prin măsuri concrete de prevenire a violenței de gen, și prin corelarea intervențiilor poliției locale cu cea națională pentru a întări mecanismele de protecție împotriva violenței domestice;

– Un București al copiilor, prin modernizarea infrastructurii educaționale și de sănătate: masă caldă în școli, programe integrate de prevenție, rețea extinsă de psihologi școlari, infrastructuri sigure și moderne;

– Un București în care protejăm animalele prin politici transparente, fără practici abuzive, prin parteneriate cu organizațiile specializate;

– Un București cultural: piațete culturale, străzi pietonale în cartiere, revitalizarea cartierelor prin târguri;

– Un București al protecției mediului și al sustenabilității urbane prin investiții în mobilitate alternativă, transport public eficient, calitatea aerului, Centura Verde și extinderea spațiilor verzi;

– Un București reformat: colaborare reală cu sectoarele și ADIZMB pentru a elimina dublările de atribuții și a construi o strategie clară de dezvoltare urbană;

– Un București transparent: deschiderea completă a datelor publice privind cheltuielile, contractele și performanța serviciilor publice;

– Un București digital: unificarea sistemelor digitale, debirocratizare, urbanism digital, bugetare modernizată și proceduri administrative simplificate.

”REPER a ales să susțină candidatul care poate livra rezultate, indiferent de eticheta politică, un lider orientat spre Europa, spre guvernare modernă și politici publice bazate pe date, criteriul determinant fiind competența. Aceasta este linia noastră și pentru aceasta ne asumăm responsabilitatea”, au declarat reprezentanții Partidului REPER.