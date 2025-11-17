Macron şi Zelenski au semnat o scrisoare de intenţie pentru cumpărarea a până la 100 de avioane Rafale din Franța

Ucraina a semnat luni o scrisoare de intenţie pentru achiziţionarea a până la 100 de avioane de luptă Rafale din Franţa, au anunţat Ambasada Ucrainei şi biroul preşedintelui francez, relatează The Associated Press, citată de News.ro.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi preşedintele francez Emmanuel Macron au semnat luni documentul, o „declaraţie de intenţie”, în care se menţionează că Ucraina ia în considerare posibilitatea achiziţionării de echipamente de apărare franceze, inclusiv avioane de luptă Rafale, a declarat biroul lui Macron.

Nu au fost furnizate alte detalii.

Zelenski se află la a noua vizită la Paris de la invadarea ţării sale de către trupele ruse, în februarie 2022. Discuţiile au scopul de a consolida apărarea Ucrainei, în contextul în care ţara intră într-o nouă iarnă sub bombardamente ruseşti intense asupra infrastructurii energetice şi a altor ţinte.

Pe contul său de X, preşedintele Macron a distribuit o fotografie din momentul semnării scrisorii de intenţie împreună cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski, însoţită de comentariul „Zi mare”, scris în franceză şi ucraineană.

Avioanele de luptă franceze Rafale sunt construite de compania franceză Dassault Aviation. Ucraina ar achiziţiona astfel pentru prima dată acest tip de avioane, precum şi sisteme de apărare aeriană de nouă generaţie.

Potrivit Palatului Élysée, acest acord, care se proiectează „pe un orizont de zece ani”, prevede posibile contracte viitoare pentru „achiziţionarea de către Ucraina a unor echipamente de apărare franceze” noi. Este vorba de „aproximativ 100 de avioane Rafale, cu armamentul aferent”, precum şi de alte arme, printre care sistemul de apărare aeriană SAMP-T de nouă generaţie, în curs de dezvoltare, sisteme radar şi drone, precizează cotidianul francez Le Figaro.

Scrisoarea de intenţie a fost semnată la o masă instalată pe pista aeroportului militar Villacoublay, într-un cadru militar solemn. Zelenski şi Macron au prezentat cele două documente zâmbind, în aplauzele celor prezenţi.