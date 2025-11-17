Un producător ucrainean de top de drone şi rachete a anunţat că l-a cooptat pe fostul secretar de stat Mike Pompeo în consiliul consultativ

Un producător ucrainean de top de drone şi rachete a anunţat luni că l-a cooptat pe fostul secretar de stat Mike Pompeo într-un nou înfiinţat consiliu consultativ, o decizie menită să întărească supravegherea în timpul unei investigaţii a autorităţilor anticorupţie, relatează Reuters, citată de Agerpres.

Fire Point, ale cărui drone FP-1 au fost esenţiale în loviturile cu rază lungă ale Ucrainei în Rusia, a precizat că aliniază „cadrul de guvernanţă cu standardele internaţionale de vârf”, numindu-l în consiliu pe Pompeo, care a fost secretar de stat între 2018 şi 2021 în primul mandat al preşedintelui american Donald Trump.

Firma, care a dezvoltat şi racheta de croazieră Flamingo, este vizată de o anchetă a agenţiilor anticorupţie ucrainene privind preţurile umflate, potrivit ziarului local Kyiv Independent.

„Viziunea strategică a secretarului Pompeo şi profunda înţelegere a afacerilor globale va fi de nepreţuit pe măsură ce continuăm să ne dezvoltăm şi să ne întărim practicile de guvernanţă”, a menţionat compania într-un comunicat, fără a menţiona ancheta.

Fire Point intenţionează să construiască o fabrică de combustibil pentru rachete în Danemarca în lunile următoare, potrivit ministrului danez al apărării.