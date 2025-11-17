Patru confederaţii sindicale au decis organizarea unui protest la Palatul Cotroceni, în decembrie

Patru confederaţii sindicale au decis organizarea unei manifestaţii de amploare în faţa Administraţiei Prezidenţiale, în luna decembrie 2025, pentru a cere preşedintelui României să-şi îndeplinească rolul de mediator între stat şi societate, transmite Agerpres.

„Confederaţia Naţională Sindicală „Cartel ALFA”, Confederaţia Naţională a Sindicatelor Libere din România – Frăţia, Confederaţia Sindicatelor Democratice din România (CSDR) şi Confederaţia Sindicala Naţională MERIDIAN, atrag public atenţia asupra blocajului profund înregistrat în dialogul social şi a refuzului Executivului de a deschide o consultare reală privind revendicările legitime ale lucrătorilor referitoare la măsurile de austeritate luate de Guvernul României”, se menţionează într-un comunicat al celor patru confederaţii sindicale.

Acestea reamintesc că, în luna octombrie, zeci de mii de lucrători au manifestat împotriva măsurilor de austeritate promovate de Guvern, măsuri care „nu contribuie nici la redresarea economică, nici la reducerea deficitului bugetar”, având în schimb un impact „direct şi sever” asupra lucrătorilor şi a categoriilor sociale vulnerabile, precum pensionarii, şomerii, elevii şi studenţii.

„Deciziile luate au ocolit decidenţii, cei care ne-au adus în această situaţie”, se subliniază în comunicat.

Potrivit sursei citate, în absenţa unui răspuns concret din partea Guvernului, confederaţiile sindicale s-au adresat preşedintelui României, Nicuşor Dan, în baza prerogativele constituţionale, care stabilesc rolul preşedintelui de mediator între puterile statului şi între stat şi societate. Ţinând cont de declaraţia publică a şefului statului, conform căreia „este disponibil să medieze, dar nu a primit nicio solicitare”, în data de 3 noiembrie 2025, confederaţiile semnatare au transmis oficial cererea de declanşare a procedurii de mediere între partidele parlamentare, Guvernul României şi partenerii sociali.

„Tăcerea Administraţiei Prezidenţiale reprezintă nu doar o dovadă de dezinteres faţă de principiile dialogului social, ci şi o ignorare a rolului constituţional al Preşedintelui în asigurarea bunei funcţionări a autorităţilor publice. În acest context, cele patru confederaţii sindicale au decis organizarea unei manifestaţii de amploare în faţa Administraţiei Prezidenţiale, în luna decembrie 2025, cu scopul de a reaminti Preşedintelui României responsabilităţile care îi revin potrivit Constituţiei şi anume şi aceea de a-şi îndeplini rolul de mediator între stat şi societate”, au anunţat confederaţiile sindicale.