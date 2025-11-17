G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Djokovic rescrie istoria tenisului și doboară încă un record al lui Federer…

Novak-djokovic-atp-lider-tenis-de-câmp-grand-slam-serbia
Novak Djokovic/ Sursa foto: Corinne Dubreuil/ABACAPRESS.COM / Hepta/Mediafax Foto

Djokovic rescrie istoria tenisului și doboară încă un record al lui Federer și Nadal

Sportz17 Noi 0 comentarii

La aproape 39 de ani, Novak Djokovic continuă să doboare recorduri importante din tenisul mondial, sârbul reușind luni să devină jucătorul cu cele mai multe prezențe în top 4 ATP la final de an. Djokerul i-a depășit pe marii săi rivali, Roger Federer și Rafael Nadal.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Nu a câștigat vreun Grand Slam în 2025 (ultimul ajudecat datează din septembrie 2023, la US Open), dar sezonul competițional nu a fost unul slab pentru Djokovic.

Nole „a prins” semifinale în toate cele patru Grand Slam-uri din 2025 și a obținut calificarea la Turneul Campionilor de la Torino (nu a dorit să participe).

Punctele importante adune în acest an l-au ajutat pe Djokovic să încheie sezonul pe locul 4 ATP.

Performanța vine la aproape 39 de ani, iar Nole a reușit să doboare un nou record important din tenis: sârbul a devenit jucătorul cu cele mai multe prezențe în TOP 4 mondial la final de sezon.

Vechiul record era deținut și de marii rivali Roger Federer și Rafael Nadal, fiecare cu câte 15.

În acest moment, Novak are 16 prezențe în TOP 4 ATP la final de an, informează tennisuptodate.com.

De asemenea, în 2025 sârbul și-a trecut în CV titlurile ATP cu numărul 100 și 101: la Geneva și la Atena.

Marele vis pe final de carieră rămâne titlul cu numărul 25 de Grand Slam, unul care l-ar face să dețină recordul: îl împarte momentan cu Margaret Court (cei doi au câte 24 de titluri majore).

Jucători care au încheiat în TOP 4 ATP finalul sezonului

Novak Djokovic – 16 / 2007 (locul 3), 2008 (3), 2009 (3), 2010 (3), 2011 (1), 2012 (1), 2013 (2), 2014 (1), 2015 (1), 2016 (2), 2018 (1), 2019 (2), 2020 (1), 2021 (1), 2023 (1), 2025 (4)

Roger Federer – 15 / 2003 (2), 2004 (1), 2005 (1), 2006 (1), 2007 (1), 2008 (2), 2009 (1), 2010 (2), 2011 (3), 2012 (2), 2014 (2), 2015 (3), 2017 (2), 2018 (3), 2019 (3)

Rafael Nadal – 15 / 2005 (2), 2006 (2), 2007 (2), 2008 (1), 2009 (2), 2010 (1), 2011 (2), 2012 (4), 2013 (1), 2014 (3), 2017 (1), 2018 (2), 2019 (1), 2020 (2), 2022 (2).

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.