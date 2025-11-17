Djokovic rescrie istoria tenisului și doboară încă un record al lui Federer și Nadal

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

La aproape 39 de ani, Novak Djokovic continuă să doboare recorduri importante din tenisul mondial, sârbul reușind luni să devină jucătorul cu cele mai multe prezențe în top 4 ATP la final de an. Djokerul i-a depășit pe marii săi rivali, Roger Federer și Rafael Nadal.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Nu a câștigat vreun Grand Slam în 2025 (ultimul ajudecat datează din septembrie 2023, la US Open), dar sezonul competițional nu a fost unul slab pentru Djokovic.

Nole „a prins” semifinale în toate cele patru Grand Slam-uri din 2025 și a obținut calificarea la Turneul Campionilor de la Torino (nu a dorit să participe).

Punctele importante adune în acest an l-au ajutat pe Djokovic să încheie sezonul pe locul 4 ATP.

Performanța vine la aproape 39 de ani, iar Nole a reușit să doboare un nou record important din tenis: sârbul a devenit jucătorul cu cele mai multe prezențe în TOP 4 mondial la final de sezon.

Vechiul record era deținut și de marii rivali Roger Federer și Rafael Nadal, fiecare cu câte 15.

În acest moment, Novak are 16 prezențe în TOP 4 ATP la final de an, informează tennisuptodate.com.

De asemenea, în 2025 sârbul și-a trecut în CV titlurile ATP cu numărul 100 și 101: la Geneva și la Atena.

Marele vis pe final de carieră rămâne titlul cu numărul 25 de Grand Slam, unul care l-ar face să dețină recordul: îl împarte momentan cu Margaret Court (cei doi au câte 24 de titluri majore).

Jucători care au încheiat în TOP 4 ATP finalul sezonului

Novak Djokovic – 16 / 2007 (locul 3), 2008 (3), 2009 (3), 2010 (3), 2011 (1), 2012 (1), 2013 (2), 2014 (1), 2015 (1), 2016 (2), 2018 (1), 2019 (2), 2020 (1), 2021 (1), 2023 (1), 2025 (4)

Roger Federer – 15 / 2003 (2), 2004 (1), 2005 (1), 2006 (1), 2007 (1), 2008 (2), 2009 (1), 2010 (2), 2011 (3), 2012 (2), 2014 (2), 2015 (3), 2017 (2), 2018 (3), 2019 (3)

Rafael Nadal – 15 / 2005 (2), 2006 (2), 2007 (2), 2008 (1), 2009 (2), 2010 (1), 2011 (2), 2012 (4), 2013 (1), 2014 (3), 2017 (1), 2018 (2), 2019 (1), 2020 (2), 2022 (2).