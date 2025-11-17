G4Media.ro
O galerie a Luvrului, închisă publicului din cauza unei „fragilităţi” a edificiului

Foto: Petru Clej

O galerie a Luvrului, închisă publicului din cauza unei „fragilităţi” a edificiului

Galeria Campana, situată la primul etaj al aripii Sully a Luvrului a fost închisă publicului din cauza unei ”fragilităţi a edificiului, anunţă conducerea muzeului, relatează AFP, preluată de News.ro.

Această galerie – în care se află nouă săli dedicate ceramicii greceşti antce – şi birourile, care se află la etajul al doilea, au fost închise pe perioada unor ”investigaţii” care urmează să fie efectuate ”cu privire la fragilitatea deosebită a unor grinzi care susţin plaşeurile celui de-al doilea etaj al aripii de sud” a cadrilaterului Curţii Luvrului.

”Având în vedere concepţia lor arhitecturală complexă şi lucrări structurale şi de renovare care au fost realizate la acestea în anii ’30, planşeurile celui de-al doilea etaj al acestei aripi prezintă slăbiciuni”, anunţă Muzeul Luvru.

Este vorba despre ”anumite grinzi de susţinere a planşeurilor celui de-al doilea etaj al aripii de sud”, precizează muzeul.


