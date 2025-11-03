Jaful de la Luvru a fost comis de infractori mărunţi, nu de profesionişti ai crimei organizate, afirmă procurorul din Paris care se ocupă de caz / Unul dintre hoţi este încă în libertate

Jaful îndrăzneţ de la muzeul Luvru a fost comis de infractori mărunţi, nu de profesionişti din lumea crimei organizate, a declarat procurorul din Paris, precizând că doi dintre suspecţi sunt un cuplu cu copii, iar unul dintre hoţi este în continuare căutat, relatează publicația The Guardian, citată de News.ro.

Afirmaţia vine la două săptămâni după ce hoţii au parcat o camionetă furată în faţa ferestrelor celui mai vizitat muzeu din lume, au folosit un elevator mobil pentru a ajunge la primul etaj, apoi au spart vitrinele uneia dintre cele mai ornamentate săli ale muzeului. În mai puţin de şapte minute, ei au fugit pe scutere luând bijuteriile coroanei, în valoare de aproximativ 88 de milioane de euro.

Jaful îndrăzneţ, comis într-o duminică, în plină zi, a provocat o reevaluare a situaţiei securităţii muzeelor din Franţa.

De atunci, patru persoane au fost puse sub acuzare, dar bijuteriile furate, printre care se află un colier cu smaralde şi diamante pe care Napoleon I i l-a dăruit celei de-a doua soţii, Marie Louise, şi o diademă cu 212 perle şi aproape 2.000 de diamante care a aparţinut cândva împărătesei Eugénie, soţia lui Napoleon al III-lea, nu au fost încă recuperate.

Cel puţin un alt autor al jafului este încă în libertate, a declarat duminică procurorul din Paris, Laure Beccuau, la postul de radio Franceinfo.

Presa franceză a speculat că hoţii sunt amatori după ce s-a aflat că au scăpat în timpul fugii cea mai preţioasă dintre bijuterii – coroana împărătesei Eugénie, realizată din aur, smaralde şi diamante – şi au lăsat în urmă unelte şi alte obiecte care ar putea conţine urme ale ADN-ului lor.

„Nu este vorba de o infracţiune obişnuită, ci de un tip de infracţiune pe care, în general, nu îl asociem cu eşaloanele superioare ale crimei organizate”, a declarat Beccuau.

Ea i-a descris pe cei acuzaţi ca fiind persoane locale, spunând că toţi provin din Seine-Saint-Denis, un departament din nordul Parisului care este unul dintre cele mai sărace din Franţa.

Sâmbătă, procurorii au declarat că o femeie de 38 de ani şi un bărbat de 37 de ani au fost acuzaţi şi arestaţi preventiv, pe fondul acuzaţiilor că ADN-ul lor a fost găsit în elevatorul folosit în timpul furtului.

Bărbatul a fost acuzat de furt organizat şi complot criminal, în timp ce partenera sa a fost acuzată de complicitate la furt organizat şi complot criminal.

Beccuau i-a descris ca fiind un cuplu care au copii împreună. Ei „au negat orice implicare”, a adăugat ea. Femeia era în lacrimi când a comparut sâmbătă în faţa unui tribunal din Paris, spunând că se teme pentru copiii ei şi pentru ea însăşi.

Cu câteva zile înainte, poliţia a arestat alte două persoane în legătură cu jaful: un algerian de 34 de ani care locuieşte în Franţa din 2010 şi un bărbat de 39 de ani care se afla deja sub supraveghere judiciară pentru furt agravat. Bărbaţii, care au fost acuzaţi de furt şi complot criminal, şi-au „recunoscut parţial” implicarea, a declarat Beccuau săptămâna trecută.

Toţi cei trei bărbaţi acuzaţi erau cunoscuţi de poliţie pentru condamnări anterioare, inclusiv pentru furt. Doi dintre suspecţi fuseseră condamnaţi anterior într-un caz de furt acum 10 ani, a spus Beccuau, care duminică nu a exclus posibilitatea existenţei altor complici.

Trei persoane arestate împreună cu cuplul pe 29 octombrie au fost eliberate fără acuzaţii, potrivit parchetului.

Când a fost întrebată duminică dacă anchetatorii se apropie de găsirea bijuteriilor, Beccuau a ezitat, invocând secretul anchetei. „Examinăm toate posibilităţile de vânzare a acestor bijuterii pe piaţa paralelă, ceea ce sper că nu se va întâmpla în curând”, a spus ea. „Ar putea fi folosite pentru spălarea de bani, ar putea fi folosite pentru a fi vândute; toate pistele sunt explorate”, a dat asigurări procurorul.