Construite în umbră, lansate noaptea: atacurile cu drone cu rază lungă de acțiune ale Ucrainei asupra rafinăriilor rusești

Construite din piese fabricate într-o rețea dispersată de ateliere, dronele produse în Ucraina zboară acum mult mai departe decât în orice alt moment al războiului, scrie Euronews.

Într-o locație secretă din zona rurală a Ucrainei, coloane de drone de atac sunt asamblate sub acoperirea întunericului și în liniște aproape totală pentru a lovi adânc în interiorul Rusiei.

Țintele lor sunt strategice: rafinării de petrol, depozite de combustibil și centre logistice militare. Din vară, campania ucraineană cu drone de lungă distanță s-a intensificat dramatic, lovind infrastructura energetică din toată Rusia și slăbind apărarea aeriană a Moscovei.

Ofițerii în veste antiglonț se mișcă cu precizie rapidă; farurile luminează roșu pentru a rămâne ascunse. Motoarele scot sunete ca niște motociclete vechi, iar gazele de eșapament se răspândesc în noaptea fără lună.

Câteva minute mai târziu, una după alta, dronele se ridică de pe o pistă improvizată și se îndreaptă spre est.

Atacurile au provocat penurie de benzină în Rusia, forțând chiar raționalizarea în unele regiuni și subliniind vulnerabilitatea crescândă a infrastructurii țării.

Dronele lovesc rafinăriile rusești

Analiștii occidentali spun că atacurile asupra infrastructurii energetice au avut până acum un efect grav, dar nu devastator.

Dronele ucrainene au lovit în repetate rânduri 16 rafinării rusești importante, reprezentând aproximativ 38% din capacitatea nominală de rafinare a țării, potrivit unei analize recente realizate de Carnegie Endowment, un think tank cu sediul în SUA.

Însă acesta susține că impactul real a fost considerabil mai limitat: majoritatea fabricilor și-au reluat activitatea în câteva săptămâni, iar producția de rafinare a Rusiei a fost amortizată de capacitatea neutilizată și de surplusurile existente de combustibil.

Cu toate acestea, atacurile profunde au dat Kievului inițiativa într-un moment important. Statele Unite și Europa intensifică sancțiunile împotriva industriei petroliere ruse, chiar dacă cererea Kievului de rachete Tomahawk cu rază lungă de acțiune din SUA a fost blocată.

Președintele Volodimir Zelenski afirmă că capacitatea îmbunătățită a Ucrainei de a lansa atacuri cu rază lungă de acțiune provoacă daune reale, forțând Kremlinul să importe combustibil și să limiteze exporturile.

„Credem că au pierdut până la 20% din aprovizionarea cu benzină – ca urmare directă a atacurilor noastre”, a declarat el reporterilor la o conferință de presă la Kiev.

La locul secret de lansare, comandantul care supraveghează operațiunea, identificat doar prin indicativul său, Fidel, în conformitate cu reglementările militare ucrainene, privește prin ochelari de vedere nocturnă cum dronele se înalță în cerul înstelat.

„Dronele evoluează”, a spus Fidel. „În loc să zboare 500 de kilometri, acum zboară 1.000. Trei factori contribuie la succesul unei operațiuni: dronele, oamenii și planificarea. Vrem să obținem cele mai bune rezultate. Pentru noi, aceasta este o misiune sfântă.”

Armament simplu

O mare parte din flota Ucrainei este produsă intern. Liutyi, un instrument de bază al atacurilor nocturne, este o aeronavă de înălțime medie, cu un corp în formă de cârnat, o elice în spate și o coadă triunghiulară distinctivă.

Nu arată nici elegant, nici intimidant, dar ușurința cu care poate fi asamblată înseamnă că poate fi ținută ascunsă și modificată constant, optimizată pentru a se strecura prin spațiul aerian din prima linie, supravegheat intens.

Tipic pentru filosofia de producție de război fără pretenții a Ucrainei, Liutyi, al cărui nume înseamnă „feroce” în ucraineană, a devenit un simbol al mândriei naționale și a apărut recent pe un timbru poștal local.

Raza de acțiune a acestor drone, unele modele dublându-și raza de acțiune în ultimul an pentru a lovi în mod regulat ținte pe o rază de 1.000 de kilometri de la graniță, marchează o schimbare în geografia conflictului.

Atacurile de acum un an au avariat rafinării într-o zonă mult mai restrânsă, în principal în regiunile de frontieră din vestul Rusiei. Costurile au scăzut, punând la încercare sistemele scumpe de apărare aeriană, dronele cu rază lungă de acțiune fiind acum produse în Ucraina la un preț de doar 55.000 de dolari (47.000 de euro).

O schimbare în geografia conflictului

„Ceea ce observăm este că Ucraina devine din ce în ce mai eficientă în a duce războiul în interiorul Rusiei”, a declarat Adriano Bosoni, director de analiză la RANE, o firmă globală de analiză a riscurilor.

„În cea mai mare parte a războiului, Rusia a acționat pornind de la premisa că propriul său teritoriu era în siguranță. Acum nu mai este cazul.”

Logica strategică este uzura logistică, a argumentat el. Forțând Rusia să redirecționeze aprovizionarea și să angajeze apărarea aeriană într-o zonă mai largă, Kievul încearcă să degradeze capacitatea Moscovei de a susține operațiuni la scară largă.

Agenția Internațională pentru Energie, cu sediul la Paris, afirmă că atacurile repetate cu drone au redus capacitatea de rafinare a Rusiei cu aproximativ 500.000 de barili pe zi.

Acest lucru a declanșat penuria de combustibil pe piața internă și a frânat exporturile de motorină și combustibil pentru avioane, chiar dacă producția globală de petrol rămâne constantă și prețurile stabile.

Capacitatea de atac a Kievului permite lansarea independentă de drone, ocolind aprobarea occidentală necesară pentru armele de lungă distanță importate.

Această autonomie a precedat sancțiunile mai dure împotriva Rusiei: aliații au escaladat conflictul abia după ce Ucraina a petrecut luni de zile lovind rafinăriile rusești.

Pe teren, fiecare misiune este un studiu al compromisurilor.

Mai puțin de 30% dintre drone ajung în zona țintă, astfel încât planificarea meticuloasă este esențială, a spus Fidel, care a reflectat asupra costului uman.

„Războiul a căzut asupra generației noastre, astfel încât să putem lupta pentru copiii noștri și ca ei să poată trăi într-o țară democratică liberă”, a spus el.

„În prezent, acumulăm experiență care va fi folosită de toate țările din lume și plătim prețul cu viețile noastre și cu viețile prietenilor noștri.”