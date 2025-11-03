Sondaj comandat de PNL: Ciprian Ciucu pe primul loc în București, urmat de Daniel Băluță și Cătălin Drulă

Un sondaj realizat în Capitală de Novel Research la comanda PNL și făcut public luni de liberali arată că în cursa pentru primăria Bucureștiului conduce Ciprian Ciucu (PNL), urmat de Daniel Băluță (PSD), Cătălin Drulă (USR) și Anca Alexandrescu (independentă).

Ciucu e creditat cu 26.4% din votanții cu opțiune de vot, Băluță cu 24.5%, Drulă cu 18.7%, iar Anca Alexandrescu cu 15%. Ana-Maria Ciceală (partidul Sens) e cotată cu 4.9%.

Alegerile din București vor avea loc pe 7 decembrie și se desfășoară într-un singur tur.

Sondajul mai arată că premierul Ilie Bolojan e politicianul cu cea mai bună imagine printre bucureșteni (47.1% au o părere bună și foarte bună).

El este urmat în clasament de președintele Nicușor Dan (46,4%), Ciprian Ciucu, Daniel Băluță, Traian Băsescu, Cristian Popescu Piedone, Stelian Bujduveanu, Cătălin Drulă și George Simion.

Sondajul a fost realizat telefonic în București pe un eșantion de 1.001 persoane, în perioada 24-31 octombrie 2025.