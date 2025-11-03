SURSE Firmele fraților miliardari Ioan și Viorel Micula, vizate de percheziții în dosarul privind plata a aproape 400 de milioane de euro din partea României / Banii au fost plătiți de Guvernul Orban în decembrie 2019

Parchetul general a făcut luni percheziții la sediile unor firme care aparțin fraților miliardari Ioan și Viorel Micula din Bihor, au declarat pentru G4Media surse judiciare.

Perchezițiile au legătură cu modul în care frații Micula au gestionat despăgubirile de 400 de milioane de euro primite de la guvernul Orban în 2019, potrivit surselor citate.

Anul trecut, Tribunalul Uniunii Europene a respins, în rejudecare, pretenţiile fraţilor Micula privind despăgubiri de aproape 400 de milioane de euro din partea României, potrivit deciziei TUE din 2 octombrie 2024. Decizia Tribunalului UE nu e definitivă, apelul în rejudecare este la Curtea de Justiţie a UE (CJUE).

Cu toate acestea, banii au fost deja plătiți și acum trebuie recuperați de statul român. Numai că, potrivit surselor G4Media.ro, banii ar fi fost transferați ilegal și delapidați astfel încât posibilitatea statului de a recupera banii este mult îngreunată.

În decembrie 2019, guvernul PNL condus de Ludovic Orban a plătit aceşti bani către fraţii Micula, după ce oamenii de afaceri au blocat conturile Romatsa, Nuclearelectrica şi Conpet.

În iunie 2019, fraţii Micula au avut câştig de cauză la Tribunalul UE care a anulat o decizie a Comisiei Europene din 2015 potrivit căreia România nu era obligată să pună în aplicare decizia Tribunalului Arbitral de la Washington (ICSID) din 2013 privind acordarea de despăgubiri către fraţii Micula.

În 2013, fraţii Micula au câştigat la ICSID despăbubiri de 84,5 de milioane de euro pe motiv că România le-a promis patronilor de la European Drinks facilități fiscale pentru zone defavorizate, însă după aderarea României la Uniunea Europeană în 2007 nu le-a mai acordat pentru că erau considerate ajutor de stat.

Cu dobânzi şi penalităţi, suma a ajuns la 178 de milioane de euro, iar apoi la 395 de milioane de euro.

În ianuarie 2022, Marea Cameră a Curţii de Justiţie a UE a anulat decizia Tribunalului UE care, la rândul lui, anulase decizia Comisiei Europene prin care despăgubirile de 178 de milioane de euro (plus dobânzi şi penalităţi – 395 de milioane de euro) – acordate de Tribunalul arbitral de la Washington (Centrul Internațional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiții – ICSID) către fraţii Ioan şi Viorel Micula, în 2013 – erau considerate ajutor de stat, potrivit deciziei CJUE din 25 ianuarie 2022.

CJUE a trimis cazul spre rejudecare la Tribunalul UE. În 2024, în rejudecare, Tribunalul UE a respins pretenţiile financiare ale fraţilor Micula.

Comunicatul Parchetului general:

”În cadrul operațiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General al Poliției Române, polițiștii din cadrul Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice efectuează 6 percheziții domiciliare, în județul Bihor, la sediile sociale și punctele de lucru ale unor societăți comerciale, într-un dosar penal instrumentat de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, în care se efectuează urmărirea penală cu privire la săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală şi delapidare.

Din cerecetările efectuate până în prezent, a reieșit că două persoane fizice, care ar fi coordonat activitatea unui grup de nouă persoane juridice, ar fi implementat un mecanism infracţional complex având ca finalitate transferul nelegal al activelor aflate în patrimoniul persoanelor juridice din cadrul grupului către alte opt persoane juridice din afara grupului, însă aflate în sfera de control a aceloraşi persoane fizice.

Mecanismul infracţional ar fi fost conceput şi implementat în contextul deciziilor pronunţate de o instanță de judecată de la nivel comunitar, prin care s-a stabilit că statul român trebuie să recupereze de la grupul în cauză sumele de bani achitate către acestea în perioada 2014 – 2019 (aproximativ 400 de milioane de euro, dintre care 178 de milioane de euro debit, diferenţa fiind reprezentată de dobânzi şi penalităţi), plata acestor sume fiind calificată de instanţele europene drept ajutor de stat acordat ilegal.

Acțiunea beneficiază de sprijinul polițiștilor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor și jandarmilor Grupării de Jandarmi Mobilă „Ștefan Cicio-Pop” Cluj-Napoca.”

Timeline cu istoria litigiului dintre fraţii Micula şi Statul român

29 mai 2002 – Regatul Suediei și România au încheiat un tratat bilateral de investiții potrivit căruia fiecare parte va asigura un tratament just și echitabil investițiilor celeilalte părți. Tratatul mai prevedea că diferendele dintre investitori și țările semnatare sunt soluționate de un tribunal arbitral, potrivit comunicatului CJUE. De menţionat că fraţii Micula au cetăţenie suedeză.

2005: În cadrul negocierilor de aderare a României la Uniunea Europeană, guvernul român a abrogat o schemă națională de stimulente fiscale în favoarea investitorilor în regiuni defavorizate, potrivit CJUE. De precizat, în context, că European Drinks, compania fraţilor Micula, îşi are sediul în Bihor, într-o zonă de graniţă considerată defavorizată şi beneficia de anumite facilităţi fiscale din partea statului român. Nemulţumiţi, investitorii suedezi, adică fraţii Micula, au dat statul român în judecată.

2013: Curtea de arbitraj a Băncii Mondiale (ICSID), cu sediul la Washington, a decis că România trebuie să plătească acestora 84,5 de milioane de euro despăgubiri. Plus dobânzi şi penalităţi, în total 178 de milioane de euro, potrivit CJUE. Ulterior, din pricina dobânzilor şi penalităţilor, suma a ajuns în 2019 la 395 de milioane de euro.

30 martie 2015: „Comisia a calificat plata acestei despăgubiri drept ajutor de stat incompatibil cu piața internă, a interzis punerea sa în aplicare și a dispus recuperarea sumelor deja plătite”, potrivit comunicatului CJUE. Vezi decizia CE aici. Mai departe, fraţii Micula au contestat decizia CE la Tribunalul UE.

18 iunie 2019: Tribunalul UE a anulat decizia Comisiei Europene. „În esență pentru motivul că Comisia a făcut uz retroactiv de competențele sale pentru fapte care erau anterioare aderării României la Uniune la 1 ianuarie 2007. Tribunalul a plecat astfel de la premisa că ajutorul vizat fusese acordat de România la data abrogării schemei de stimulente fiscale, și anume în anul 2005”, arată CJUE în comunicatul de presă emis pe 25 ianuarie 2022.

6 decembrie 2019: fraţii Micula au pus sechestru pe conturile companiilor de stat Romatsa, Nuclearelectrica şi Conpet pentru recuperarea banilor. Vezi aici.

13 decembrie 2019: Guvernul Orban face o primă plată voluntară de 280 de milioane de euro către fraţii Micula pentru stingerea datoriei. Vezi aici.

“Am luat decizia de a plăti suma pentru care există titlu executoriu în România. În mod evident, după ce Ministerul Finanţelor va efectua plata, ne îndreptăm în toate zonele în care avem litigii. La ora actuală Romatsa se găseşte într-un pericol de a nu mai putea efectua serviciile de navigaţie aeriană din cauza lipsei resurselor financiare”, declara premierul Ludovic Orban.

martie 2020: Tribunalul de arbitraj de pe lângă Banca Mondială a respins pretențiile fraților Viorel și Ioan Micula, care solicitau statului român peste 9 miliarde de lei despăgubiri, în cadrul unui alt proces deschis împotriva României. Vezi aici.

5 ianuarie 2022: România a câștigat, definitiv, la Washington, procesul de arbitraj început încă din 2014 prin care risca plata a 9 miliarde de lei (aproape 2 miliarde de euro) către frații Ioan și Viorel Micula. Un comitet de pe lângă tribunalul internațional de la Washington (ICSID) a respins definitiv pretențiile fraților Micula și a dat dreptate statului român. Detalii aici.

25 ianuarie 2022: CJUE anulează decizia TUE care a validat plăţile către fraţii Micula şi trimite cazul spre rejudecare tot la TUE.

2 octombrie 2024: În rejudecare, Tribunalul Uniunii Europene a respins pretenţiile fraţilor Micula privind despăgubiri de aproape 400 de milioane de euro din partea României.