Comisia Europeană ofera 40.000 de bilete de călătorie gratuite pentru tinerii care împlinesc 18 ani în 2025/ Înscrieri, până pe 13 noiembrie

Comisia Europeană oferă, cu ocazia împlinirii a 40 de ani de la înființarea zonei Schengen, 40.000 de permise de călătorie prin intermediul DiscoverEU, o acțiune a programului Erasmus+, transmite un comunicat de presa de pe pagina instituției.

Cum aplici la DiscoverEU?

Trebuie satisfăcută o condiție eliminatorie: tinerii trebuie să fie născuți între 1 ianuarie 2007 și 31 decembrie 2007. Trebuie să fii cetățean al Uniunii Europene sau al unei țări terțe asociate programului Erasmus+ Dacă te încadrezi în limita de vârstă, urmează să completezi un chestionar disponibil pe Portalul european pentru tineret.

Ce beneficii oferă programul?

În urma procesului de recrutare vei avea posibilitatea de a călători gratuit timp de maximum 30 de zile, în perioada 1 martie 2026 – 31 mai 2027, și vei primi un card de reducere pentru transport public, cultură, cazare, masă, sport și alte servicii în 36 de țări europene.

Ca beneficiar al DiscoverEU, poți să îți planifici singur traseul pentru călătorie, dar Comisia Europeană a prezentat câteva propuneri pentru tinerii nehotărâți, dintre care menționăm Traseul noului Bauhaus european, despre care echipa ENTR a vorbit și aici.

Înscrierea în programul DiscoverEU poate fi realizată până pe data de 13 noiembrie 2025.