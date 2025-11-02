G4Media.ro
Credincioși se strâng în fața Catedralei Mântuirii Neamului (Catedrala Națională) înaintea ceremoniei de sfințire, în București, 26 octombrie 2025. Inquam Photos / George Călin
VIDEO Tinerii au opinii împărțite despre Catedrală / De la „banii publici ar trebui dați către educație și sănătate” la „Controversă superficială din cauza atitudinii anticlericale a tinerilor” sau „E o priveliște frumoasă”

Pentru cine este importaantă și cine contestă importanța Catedralei Mântuirii Neamului? După inaugurarea acesteia, câțiva tineri au răspuns pentru ENTR ce părere au despre catedrală și investiția de fonduri. Controversele au legătură cu banii investiți dar și cu arhitectura sa ori importanța pentru comunitate.

 

Consider că banii publici ar trebui împărțiți mai mult spre educație și sănătate decât spre tot ce ține de religie.”, declară unul dintre ei, nemulțumit de contribuția statului. 

Alt tânăr apreciază reținut realizarea BOR, văzând-o drept o realizare: 

Este o priveliște frumoasă. […] Și eu zic că, deși au fost investiți 270 de milioane de euro, a meritat. Adică au fost investiții chiar și mai proaste decât asta.

Catedrala a fost criticată și pentru dimensiunile ei impresionante, fiind cea mai mare biserică ortodoxă din lume. 

Nu prea seamănă cu o biserică ortodoxă cu care eu am fost obișnuit și pe care am învățat să o apreciez când eram mic: cele care îți dau acea liniște și pace sufletească”, spune un respondent. 

Un alt tânăr a declarat că dezbaterea este una „superficială”, născută din „atitudinea anticlericală a părții tinere din societatea românească”. 

Nu găsesc că ar fi ceva mai profund aici”, spune el.

Duminică, 26 octombrie 2025, a avut loc sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului. Începută acum 15 ani, construcția catedralei a costat aproximativ 270 de milioane de euro. Controversa născută în jurul noului edificiu este legată de sumele investite din bugetul de stat și bugetele locale (peste 200 milioane euro, potrivit solicitărilor jurnalistice) dar și de arhitectura sa ori importanța pentru comunitate.

Lucrările la construcția cu o înălțime de 120 de metri continuă, urmând ca în următorii ani să fie finalizate părți adiacente acesteia.

Conform unui studiu realizat în 2023 de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Eocnomică, statul român a investit 6,5% din Produsul Intern Brut în sistemul de sănătate, în timp ce media UE este de 11%. 

În ceea ce privește educația, Eurostat sublinia în 2022 că România este pe ultimul loc la investiții, cheltuind doar 2,9% din PIB pentru școlarizare. Comparativ, media europeană este de 4,6%. Statul suedez investește anual 6,9% din banii publici în educație.

 

