VIDEO Pro-rusul Călin Georgescu, apel la boicotarea alegerilor pentru Primăria Capitalei: „Electoratul ar trebui să se gândească de două ori înainte de a valida o farsă organizată sub aparența binelui” / „Nu mă pot implica în niciun fel” / În august spunea că o susține pe Anca Alexandrescu

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Fost candidat la președinția României, în prezent anchetat penal pentru mai multe infracțiuni – printre care cea mai gravă fiind tentativa de instigare la acțiuni împotriva ordinii constituționale – pro-rusul Călin Georgescu a publicat duminică seara un mesaj video în care respinge alegerile pentru Primăria Capitalei, care vor avea loc în 7 decembrie. Georgescu îndeamnă electoratul „să se gândească de două ori înainte de a valida o farsă organizată sub aparența binelui”.

Georgescu spune că n-a cerut niciunui partid, nou sau vechi, să vorbească în numele său, „oricine spune altceva minte”, făcând referire, cel mai probabil, la candidata Anca Alexandrescu (realizatoarea de emisiuni de la Realitatea PLUS), care și-a anunțat candidatura la Primăria Capitalei făcând apel la „suveraniști”. De altfel, în urmă cu circa trei luni, Călin Georgescu își exprima susținerea pentru Anca Alexandrescu.

Georgescu afirmă că „un guvern ilegitim nu poate face alegeri legitime”, referindu-se la decizia anulării alegerilor prezidențiale din 6 decembrie 2024, și la alegerile organizate în mai 2025, pe care le consideră „o mascaradă”.

„Nu pot crede în aceste alegeri din București și consider că electoratul ar trebui să se gândească de două ori înainte de a valida o farsă organizată sub aparența binelui. Oricine m-ar fi întrebat, mă rog, dacă m-ar fi întrebat, ar fi primit același răspuns. Într-un mod aproape macabru se împlinește, pe 7 decembrie, un an de la alegerile care au îngropat democrația. Iar acum ni se cere să legitimăm frauda de atunci. Pentru mine acest lucru este inacceptabil”, afirmă Georgescu.

Acesta mai spune că „este o linie a demnității peste care niciun om liber nu poate trece” și că, dacă alegerile din decembrie 2024 nu ar fi fost anulate, „astăzi nu am fi avut nevoie de alegeri la București”.

Georgescu susține că nu se implică în niciun fel în alegerile pentru Primăria Capitalei: „Când democrația se va întoarce în această țară vă asigur vor fi alegeri libere peste tot, nu doar la București. Nu mă pot implica în niciun fel, nu pentru că refuz ci pentru că nu pot crede în aceste alegeri (…) Lupii nu se vând pentru un os mai mare niciodată”.

Context: Mesajul lui Călin Georgescu vine după ce Anca Alexandrescu, realizatoare la Realitatea Plus, a anunțat marți seara că va candida la Primăria Bucureștiului. “Am luat decizia să candidez la Primăria Capitalei (…) A fost o decizie grea pentru că vă spun sincer aveam o viață foarte liniștită”, a spus ea, la Realitatea Plus.

Pe 1 august, Călin Georgescu a anunțat că o sprijină pe Anca Alexandrescu – moderatoarea Realitatea Plus, care a fost în campania electorală și este în continuare postul de propagandă al fostului prezidențial pro-rus – dacă aceasta va candida la Primăria Capitalei.

Georgescu a numit-o atunci pe Anca Alexandrescu ”familist convins” și ”om care știe despre ce este vorba” în sistem, care poate face ”o reformă morală”. Mesajul de susținere al lui Georgescu a venit la doar două zile după ce Anca Alexandrescu a anunțat pe Facebook că a venit momentul să ”ia în serios o eventuală candidatură independentă la Primăria Capitalei”.

Pe de altă parte, partidul extremist AUR nu a anunțat încă un candidat la alegerile pentru Primăria Capitalei.