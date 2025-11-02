VIDEO Nicușor Dan, la lansarea candidaturii lui Cătălin Drulă (USR) la Primăria Capitalei: „Să spunem pe șleau, mafia imobiliară a dezvoltat sectoarele din București” / „Veți avea în mine un partener”

Președintele Nicușor Dan a participat, duminică, la lansarea candidaturii lui Cătălin Drulă la Primăria Capitalei. Președintele a fost întâmpinat de către Cătălin Drulă și liderul USR, Dominic Fritz, iar la intrarea în sală a fost aplaudat de participanți. G4Media a transmis LIVE.

Ora 14.05: Dominic Fritz:

Acum 10 ani a fost un moment extrem de dureros în viața acestui oraș, al acestei țări, care a însemnat un moment de cotitură. Pentru Cătălin a fost un moment, după ce a căzut Guvernul de a nu mai sta pe margine, pentru mine a fost un moment de a înțelege că e nevoie de implicare personală. Nicușor Dan a fondat un partid cu numele USR. Nouă ani au trecut de atunci

Acel moment care a fost pentru mulți dintre noi momentul de a aprinde focul în inima noastră, de a ne implica s-a transformat într-o dezamăgire uriașă când în 2016 toată țara era din nou roșie. Și am învățat că niciun pas înainte nu este ireversibil.

Am văzut și în 2017 când iar am fost în stradă, am stat în frig, am protestat împotriva OUG 13. Opt ani mai târziu, premierul OUG 13 în câteva zile va fi ales președintele PSD.

Și suntem din nou în momentul în care de două ori bucureștenii au reușit să se impună împotriva unei mașinării transpartinice care pusese mâna pe toate resursele orașului. De două ori bucureștenii l-au ales primar pe Nicușor Dan, apoi o țară întreagă l-a ales președinte

Suntem într-un moment în care nu ne putem baza pe faptul că lucrurile pur și simplu vor continua, că victoriile lui Nicușor Dan și victoriile și ale USR vor continua. Acum lucrurile sunt puse din nou sub semnul întrebării. Și e bine așa, așa funcționează democrația.

O dată la 4 ani trebuie din nou să ieșim la această luptă împotriva balaurului.

Este o bătălie nu cu mize mici, o bătălie unde probabil o să zic, aș fi putut să trăiesc până în decembrie și fără alegeri, dar e o bătălie pentru fiecare cetățean al Bucureștiului.

în 7 dec, bucureștenii vor avea ales din nou pentru o viziune în care administrația e o afecere pentru câțiva privilegiați sau un oraș cu mii și mii de resurse și sute de mii de oameni care vor să se implice și care ar putea să schimbe viața fiecăruia.

Resursele cu care ducem această luptă sunt inegale.

Să nu credem că și Nicușor Dan a câștigat, iar ceilalți nu au învățat să se organizeze. Au învățat să pună pe afiș candidați care par mai spălați, să manipuleze încrederea voastră cu sondaje false, cum să folosească exact acele resurse ale unui oraș pe care au pus mâna împotriva unei continuități, a unui drum onest pe care Nicușor Dan l-a deschis.

Cătălin Drulă, îl cunosc din 2018, când am făcut primii pași în politica românească.

De atunci, l-am redescoperit pe Cătălin și vreau să vă spun. Cătălin e un om extrem de drept, de corect, care poate fi și dur atunci când e nevoie, un om puternic, dar un om extrem de sensibil. Și în multe momente critice pentru această țară și pentru București, l-am văzut îngândurat, uneori și frustrat, uneori și dezamăgit. Cătălin Drulă înțelege frustrarea, dezamăgirea oamenilor. De fiecare dată a reușit să transforme frustrarea, dezamăgirea, uneori și furia într-o energie pozitivă.

Această luptă nu e ușoară.

Nu am pus acum toată responsabilitatea pe umerii lui Cătălin, îi dorim succes și mergem acasă. Acest impreună pe drumul onest e un angajament al nostru față de Cătălin Drulă, față de Nicușor Dan și față de fiecare bucureștean că în următoarele 5 săptămâni vom face tot ce ține de noi pentru a câștiga aceste alegeri.

Cine l-a sabotat pe Nicușor Dan, cine l-a blocat pe Nicușor Dan nu poate să aibă acum pretenții să fie succesorul lui.

Cine a stat lângă alde Ciolacu, Ciuă, Antonescu, cine a stat lângă ei în campanii electorale nu poate pretinde acum să fie succesorul lui Nicușor Dan.

CIne acum se trezește stresat că într-un sistem fără două tururi o astfel de aleger e complicată și într-adevăr e un pericol să iasă un candidat extremist pentru București și ăsta ar fi motivul să încercăm iar experimente cu candidat unic, spun foarte clar: dacă vreți altceva, haideți cu primari în două tururi. SĂ terminăm cu prostia asta, că de fiecare înainte de alegeri vin la noi partidele vechi și spun haideți cu candidat unic că altfel câștigă extremiștii. Nu mai merge așa. Haideți cu primari în două tururi și va candida cel mai onest.

Nu se mai poate cu alegeri în două tururi în 7 dec și de aceea responsabilitatea noastră e uriașă nu pentru Cătălin Drulă, că el o să se descurce, nici pentru USR că și noi o să ne descurcăm, ci pentru București.

Are cineva nuntă în următoarele săptămâni? În afară de domnul președinte

Dacă nu aveți o nuntă planificată nu aveți niciun motiv să nu faceți campanie în următoarele cinci săptămâni pentru București, pentru Cătălin Drulă.

Nimeni să nu plece azi cel puțin o poză trimisă în grupul de Whatsapp la o bunică, la grupul de prieteni.

Dacă ne mobilizăm fiecare de aici, vom câștiga pentru București aceste alegeri.

Ora 13.58: Diana Buzoianu:

Veți auzi în campanie cum toți candidații vor un București mai verde, pentru că toți se uită la sondaje.

Nu există supereroi singuratici care vor salva țara sau orașul.

În spatele oricărui om politic care a reușit să împingă p reformă a stat întotdeauna o structură, o majoritate în consiliul local, în Parlament.

Direcția mandatului primarului e dată de partidul în jurul căruia se formează majoritatea.

Să ne gândim la următorul scenariu: două săptămâni după ce a fost ales, primarul general alege să protejeze un mic spațiu verde. Care dintre candidați nu primește a doua zi telefon de la propriul partid?

Care dintre candidați au forța de a face reforma, de a tăia în carne vie să curețe corupția?

Ora 13.45: Vlad Voiculescu:

Oamenii ăștia doi (Nicușor Dan și Cătălin Drulă, n.red.) au câteva lucruri în comun: sunt o combinație fabuloasă de verticalitate, caracter, pasiune, inteligență, curaj și perseverență.

Victor și Matei, suntem aici pentru a vorbi despre tatăl vostru și tatăl vostru este azi eroul nostru. Pentru că noi îl cunoaștem de ceve vreme și dacă mai mulți vucureșteni o să-l cunoască în următoarele săptămâni va fi și eroul lor.

Ambii sunt oameni care de fiecare când au avut putere au arătat că sunt oameni drepți, serioși și curajoși.

România are speranță, noi avem speranță.

În campanie o să auzim multe promisiuni frumoase. A doua zi după, de fiecare când nu ne-a ieșit, am văzut autorizații de construire dubioase, proiecte faraonice și kitchoase, lucrări întrerupte noaptea, poliția locală pâzindu-i pe cei care construiesc fără autorizație, spații verzi care dispar.

Avem nevoie de proiecte mari.

Blestemul istoric al României și al Bucureștiului se cheamă USL (aplauze).

Nu e o istorie veche, ci actuală. Merge de la Ponta și Antonescu la Ciucă și Ciolacu. De fiecare dată când grupurile de interese din aceste două partide și-au dat mâna s-a oprit orice fel de început de reforme. Țara dacă nu a stagnat, a mers chiar înapoi, de fiecare dată când și-au dat mâna. Dacă nu înțelegem asta, suntem condamnați să repetăm din nou și din nou.

Același USL s-a refăcut la București, în timpul mandatului lui Nicușor Dan, trădând votul bucureștenilor.

Nu am văzut pe cineva din PNL vorbind atunci, opunându-se. În București sigur nu, nici când l-au susținut pe Cătălin Cârstoiu, nici când s-au negociat funcții și indemnizații nesimțite pe la diverse companii municipale, nici când l-au susținut pe Crin Antonescu la Președinție.

Nu cred că Bucureștiul are nevoie din nou de USL la Primăria Capitalei.

Nu doar bucureștenii nu au uitat, dar nici ei. AM văzut afișele unui contracandidat: ați văzut logo-ul partidului? Era mic, mic, mic.

Ați văzut afițele dlui Ciucu în campania pentru Sectorul 6? Logo-ul partidului era mic, mic, mic.

USR e diferit și toți oamenii onești din țara asta.

Șansa noastră sunt tocmai acei oameni.

Bucureștiul e locul unde se poate întâmpla asanarea morală a acestei țări. Și lucrurile au început cu Nicușor Dan.

Ora 13.21: Cătălin Drulă:

În timp ce vorbeați mă gândeam la un moment. Era în 2012 când Nicușor Dan candida împotriva lui Oprescu și Prigoană și la scurt timp după alegeri a fost o întâlnire unde voluntarii din campanie s-au strâns pentru ce urmează. Mi-am adus aminte că aveam o admirație pentru curajul și tăria de a te expune public și atunci mi-am zis eu n-aș putea, m-aș sufoca de emoție și acum constat că e adevărat.

Avem alegeri pentru un nou primar.

Alegerea pe 7 dec va fi între continuarea drumului onest deschis de Nicușor Dan și a lăsa Bucureștiului pe mâna acelor grupuri de interese care au adus orașul într-o stare de decapitalizare.

Am văzut dubiu, descurajare, Oamenii se mai întreabă dacă mai e loc în administrație de cinste.

Da și avem exemple: Nicușor Dan la Primărie a stat ferm în fața mafiei imobiliare, a asanat fiscal Primăria, a investit acolo unde contează pentru oraș.

Și am și exemplul meu personal la Ministerul Transporturilor. În 8 luni am reușit să facem și PNRR, și să semnăm contractul pentru A0 și să dăm drumul la licitație pentru A7 și să stau drept în fața celor care voiau să facă rău acestei țări. (aplauze)

Să stai drept și să nu întorci capul când vezi răul, nu înseamnă să fii câine, înseamnă să fii om. (aplauze)

Cineva mi-a spus că înseamnă să fii om curajos , dar mă supărăr, pentru că a fi om înseamnă să îți regăsești curajul.

Cred că vom reuși pe 7 decembrie să continuăm acest drum onest.

Umblă o idee cu capul spart prin societate: a furat, dar a și făcut.

Se poate și să faci, și să fii onest.

Calea corectă e a sta drept și a nu-ți tremura genunchii în fața rețelelor de interese.

Primarul Nicușor Dan a făcut ceva foarte bun pentru București: acel referendum.

Cătălin Drulă prezintă în continuare principalele puncte din programul său: infrastructură, poluare, siguranța pietonilor, programe antidrog, buget și altele.

Discursul integral aici.

Ora 13.20: Nicușor Dan este aplaudat. Președintele rămâne în continuare la eveniment.

Ora 13.10: Nicușor Dan:

Nu ne-am mai văzut de mult timp, dar cred că am trăit împreună ultimii 5 ani.

Cum am putea să definim acești ani din istoria Bucureștiului? Lupta între corupție și anticorupție ar fi prea simplu și e cumva la nivel național și cred că definiția ar fi lunga luptă între infrastructură și panseluțe.

Orașul ăsta are un uriaș deficit de infrastructură și, din păcate, am avut o tensiune politică în ultimii 20-30 de ani care a dus multe din resursele acestui oraș pe fel de fel de prostii, unele foarte lucioase, dar nu ne-a adus acolo unde acest oraș are nevoie pe infrastructură.

Anul trecut pe vremea asta tocmai trecusem de dl Greblă, care cu mult efort, și telefoane, și insistențe am reușit să organizăm un referendum pentru București.

La referendum oamenii au votat într-un fel. Au avut 3 întrebări.

Cum se împart banii pe care bucureștenii muncind îi scot din buzunar pentru ca orașul să se dezvolte și să intre în competiția globală.

Îi mulțumesc lui Cătălin Drulă că a transpus prima întrebare de la referendum într-un proiect de lege (aplauze)

E absurd ca capitala cu o contribuție așa importantă la PIB să nu reușească din lipsă de bani să nu unească Radet cu ELCEN; să nu avem metroul integrat în rețeaua de transport public al Bucureștiului.

A fost întrebarea nr 2 cu privire la urbanism. Am avut un primar care cât de cât a rezolvat niște lucruri, dar pe 7% din oraș, pentru că în rest, ca să spunem pe șleau, mafia imobiliară a dezvoltat sectoarele din București.

De aia e important ca ce au spus bucureștenii să fie transpus în realitate și de la nivelul Primăriei Capitalei dezvoltarea urbană în esență să pună locuitorul pe primul loc (aplauze).

Mă bucur că ne revedem. Vreau să rămâneți convinși că în calitate de locuitor al acestui oraș și cu niște atribuții pe care Constituția și sistemul legislativ mi le dau, mă interesează direcția în care orașul merge și vă mulțumesc pentru ce faceți, vă încurajez să faceți în continuare și veți avea în mine un partener.

Ora 13.08: Dominic Fritz îl invită la microfon pe „colegul nostru, președintele nostru Nicușor Dan”.

Ora 13.05: Evenimentul a început cu intonarea imnului național și imnului Europei.

USR organizează duminică, de la ora 13.00, un eveniment pentru lansarea oficială a candidaturii lui Cătălin Drulă la alegerile din 7 decembrie pentru Primăria Capitalei. G4Media va transmite LIVE principalele momente.

Dumincă are loc conferința municipală a filialei București și o ședință a Biroului Național în care va fi votat candidatul USR la alegerile din 7 decembrie. Evenimentul va avea loc de la ora 13.00, la Nord Events, în prezența a circa 400 de membri și simpatizanți USR.

Vor susține discursuri candidatul Cătălin Drulă, președintele USR, Dominic Fritz, președintele organizației București a partidului, Vlad Voiculescu, și ministra Mediului, Diana Buzoianu.

Ca fost ministru al Transporturilor, Cătălin Drulă, în prezent deputat, a fost implicat în programe de infrastructură şi modernizare, deşi mandatul său a fost relativ scurt, de 8-9 luni, în Guvernul Cîțu. În postura de lider USR a încercat să promoveze imaginea de „modernizare” şi de opoziţie activă. Cu toate acestea, minusurile sale sunt că, din poziţia de preşedinte al USR, partidul a avut cele mai slabe rezultate în alegerile locale și europarlamentare din 9 iunie 2024, în urma cărora a demisionat din funcție.

La București s-a remarcat prin acțiunea de „curățenie” de la metroul bucureștean, gestionat de administrația centrală – Ministerul Transporturilor, nu local, de administrația orașului. În aprilie 2021, Drulă a acuzat existenţa unui „cartel” la metrou, spaţii comerciale ocupate fără drept, contracte expirate, relaţii clientelare și a pornit la desființarea chioșcurilor. Afirmația pe care a făcut-o atunci – „Un cartel se destructurează cu ranga” – i-a devenit o etichetă.

Citește integral Cine sunt Ciprian Ciucu (PNL), Cătălin Drulă (USR) și Daniel Băluță (PSD), candidații partidelor din coaliția de guvernare la Primăria Capitalei: Vin din zona „administrativ-tehnică”, niciunul nu este simplu „om de partid” / Ce îi unește și ce îi desparte în bătălia pentru București / Ce avere are fiecare

