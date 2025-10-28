De ce sunt alegerile pentru Primăria Capitalei o loterie riscantă / Cum au ajuns Băluță, Ciucu și Drulă la mâna lui Piedone și Simion

Decizia celor trei partide din coaliția de guvernare de a avea fiecare propriul candidat la Primăria Capitalei este un pariu extrem de riscant, aproape inconștient, având în vedere miza lor politică uriașă. Pericolul ca Bucureștiul să ajungă pe mâna unui extremist este real.

De la Traian Băsescu și Nicușor Dan am aflat deja că nu se alege un simplu primar, ci un potențial candidat la funcția de președinte. Chiar dacă nu se ajunge aici, primarul general al Capitalei este al doilea politician ca număr de voturi, după președintele României, așadar obține o legitimitate uriașă prin vot. Altfel spus, reprezintă o amenințare pentru actualii șefi de partide de la PSD, PNL și USR.

După ce USR și PNL au respins varianta PSD de a defila cu un candidat comun (Bujduveanu sau altcineva), cele trei partide i-au aliniat la start pe următorii: fostul ministru userist al transporturilor, Cătălin Drulă, primarul sectorului 6, liberalul Ciprian Ciucu, și pe Daniel Băluță, primarul pesedist de la sectorul 4. Din partea așa zișilor suveraniști, propagandista lui Călin Georgescu, Anca Alexandrescu, va candida, foarte probabil, ca așa zis independent, dar nu știm în acest moment dacă va avea sprijinul AUR sau sprijinul lui Cristian Popescu Piedone.

Nu știm dacă AUR va avea propriul candidat, dacă George Simion îl va arunca în cursă pe Gheorghe Piperea sau pe altcineva, nici dacă Piedone se va înscrie în cursă. Aceste informații esențiale lipsesc în acest moment. În funcție de ele, rezultatul alegerilor ar putea arăta complet diferit.

Într-un sondaj de opinie realizat de Avangarde, cele mai mari șanse le-ar avea în acest moment Daniel Băluță (PSD – 25%), urmat de Ciprian Ciucu (PNL – 23%), pe locul trei Cătălin Drulă (USR – 18%), Anca Alexandrescu (așa zis independent – 16%), Cristian Popescu Piedone (PNRR – 8%), Vlad Gheorghe (DREPT – 4%), Ana Ciceală (SENS – 3%).

Dacă poza zilei este corectă, atunci rezultă că Anca Alexandrescu s-ar putea bate cu șanse pentru locul 1 dacă Piedone nu candidează și dacă AUR o susține. Numai că, așa cum spuneam, nu știm ce vor face Simion și Piedone. Amândoi sunt imprevizibili. Chiar dacă Piedone a declarat despre Anca Alexandrescu, acum o lună, când și-a lansat partidul, că ar fi o variantă pentru Primăria Capitalei, oricând se poate răsuci și poate zice invers.

Cu alegeri într-un singur tur, bătălia pentru Primăria Capitalei se anunță cel puțin stranie. Nici Grindeanu nu va fi foarte fericit dacă iese Băluță primar general, dar nici Bolojan cu Ciucu sau Fritz cu Drulă. Aceștia devin automat rivalii lor la șefia partidului. Unii cu ambiții mai mari, alții mai mici.

Cum se vor comporta odată ajunși primar generali? Este o trambulină politică importantă. Se pot folosi sau nu de ea pentru a face un salt în carieră.

Întrebarea este: pe cine oare și-ar dori Nicușor Dan cu adevărat să-i urmeze la Primăria Capitalei, fără să se teamă că se va trezi cu el contracandidat în 2029? Pe Cătălin Drulă, cel pe care l-a girat cu poze la Cotroceni și în apariții publice împreună? Teoretic, așa arată lucrurile, dar în realitate candidatul cu cele mai mici ambiții politice pare să fie Daniel Băluță. Nimeni nu-și imaginează că va dori să fie vreodată mai mult decât primar general. Asta nu se poate spune nici despre Drulă, nici despre Ciucu.

În treacăt fie spus, dacă Ciucu nu câștigă Capitala, poziția lui Bolojan – și așa destul de izolată în partid – se va șubrezi și mai rău. Dacă o câștigă, se trezește, cum spuneam mai sus, cu un potențial rival la șefia partidului. Nici Fritz nu s-ar simți extrem de confortabil în fotoliul său de lider cu un Cătălin Drulă resuscitat politic de o victorie în Capitală.

O loterie în sine este și data alegerilor: 7 decembrie. Până atunci vin facturile duble la întreținere, vine frigul, vin noi surprize în sistemul centralizat de încălzire, mai crapă o magistrală, mai tremură jumătate din București. Atmosfera în rândul alegătorilor se poate schimba radical de la o lună la alta.

În concluzie, avem de-a face cu cele mai imprevizibile alegeri pentru Primăria Bucureștiului, cu un start destul de strâns între principalii trei candidați. Cheia pare să fie la partidul extremist AUR, care poate răsturna clasamentul în cazul în care o susține sau nu pe Anca Alexandrescu. La fel cum voturile partidelor din coaliție se sparg în trei, la fel s-ar putea întâmpla și cu voturile așa-zișilor suveraniști dacă Simion va arunca un candidat în cursă și dacă Piedone se va răzgândi.

Până pe șapte decembrie se pot întâmpla însă multe. A mai rămas o lună și o săptămână, adică foarte puțin până când vom afla rezultatul loteriei: cine este urmașul lui Nicușor Dan și, în același timp, potențialul său rival peste patru ani? Va evita Capitala dezastrul extremismului?