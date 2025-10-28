Statuia a unui general confederat dărâmată în timpul protestelor împotriva rasismului, reinstalată în Washington / Criticii lui Albert Pike l-au acuzat că a contribuit la formarea Ku Klux Klan

O statuie a unui general confederat care a fost dărâmată și incendiată în 2020 în timpul protestelor pentru justiție socială din Washington a fost reinstalată la ordinul președintelui Donald Trump, relatează BBC.

Statuia generalului Albert Pike a fost mult timp o sursă de controverse, la fel ca multe monumente confederate din SUA, care au fost ridicate la zeci de ani după Războiul Civil. în august, Serviciul Parcurilor Naționale și-a anunțat planul de a readuce statuia recondiționată, după ce Trump a semnat un ordin executiv intitulat „Restaurarea adevărului și a rațiunii în istoria americană”.

Delegatul democrat Eleanor Holmes Norton, care reprezintă districtul Columbia, a numit restaurarea „ofensatoare pentru membrii armatei care servesc cu onoare”.

Luni după-amiază, imagini video arătau zona din jurul statuii lui Pike din Washington cu un semn pe care scria „Zona închisă. Lucrări de conservare istorică în desfășurare”. „Restaurarea se aliniază responsabilităților federale în conformitate cu legea privind conservarea istorică și cu ordinele executive recente de a înfrumuseța capitala națiunii și de a restaura statuile preexistente”, a declarat National Park Service într-un comunicat.

Statuia, care a fost construită în 1901, a fost o sursă de controverse timp de mulți ani. Membri ai administrației locale cer de zeci de ani îndepărtarea ei. Holmes Norton, un critic îndelungat, a introdus de mai multe ori o lege pentru îndepărtarea permanentă a statuii lui Pike.

„Pike însuși a servit dezonorant”, a spus ea într-o declarație după ce statuia a fost restaurată. „A luat armele împotriva Statelor Unite, a deturnat fonduri și, în cele din urmă, a fost capturat și întemnițat de propriile sale trupe.” „Statuile confederate ar trebui să fie plasate în muzee ca artefacte istorice, nu să rămână în parcuri sau în alte locuri care implică onoare”, a adăugat Holmes Norton.

Statuia lui Pike a fost singurul monument al unui general confederat din capitala țării înainte de a fi demolat în 2020. Pike a fost un lider de lungă durată al francmasonilor, o societate secretă veche de secole, care a plătit pentru statuie.

Trupul său este înmormântat la sediul din Washington al Ritului Scoțian al Francmasoneriei, care conține și un mic muzeu în onoarea sa. Criticii lui Pike l-au acuzat că a contribuit la formarea Ku Klux Klan. Masonii insistă că dovezile nu susțin aceste acuzații.

