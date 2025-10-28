G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Guvernul portughez şi extrema dreaptă au ajuns la un acord asupra legii…

chega ventura portugalia, extrema dreapta, alegeri
Sursa Foto: Facebook/ Chega

Guvernul portughez şi extrema dreaptă au ajuns la un acord asupra legii ce privește cetăţenia

Articole28 Oct • 139 vizualizări 0 comentarii

Guvernul portughez, care nu dispune de majoritate absolută în parlament, a ajuns marţi la un acord cu extrema dreaptă pentru a adopta o reformă a legii privind naturalizarea străinilor, transmite agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

”Vom avea o nouă lege a cetăţeniei”, care va extinde durata minimă necesară pentru obţinerea cetăţeniei portugheze, a anunţat deputatul Hugo Soares, liderul grupului parlamentar al taberei guvernamentale, într-o declaraţie pentru agenţia de presă Lusa.

”Portugalia intră astăzi în grupul ţărilor europene unde va fi mai dificil de obţinut cetăţenia”, a reacţionat André Ventura, preşedintele partidului Chega (populist), explicând că s-a ajuns la un acord după luni de negocieri graţie ”concesiilor făcute de o parte şi de cealaltă”.

”Majoritatea care susţine guvernul a decis să cedeze în legătură cu una dintre propunerile noastre, referitoare la obţinerea frauduloasă a cetăţeniei, şi a decis să nu cedeze în legătură cu alta, referitoare la pierderea cetăţeniei în caz de infracţiuni violente”, a precizat el.

Executivul condus de Luis Montenegro obţinuse deja susţinerea din partea extremei drepte pentru înăsprirea politicii Portugaliei în domeniul migraţiei.

La finalul lui 2024, numărul străinilor stabiliţi în Portugalia a depăşit 1,5 milioane de imigranţi, reprezentând 15% din populaţia totală a ţării şi de aproape patru ori mai mulţi decât în anul 2017.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

VIDEO Elon Musk a cerut dizolvarea parlamentului britanic și schimbarea guvernului, la mitingul de extremă dreapta din Londra / S-a adresat direct mulțimii prin videoconferință

Articole14 Sep 2025
3 comentarii

Macron îi răspunde într-o scrisoare lui Netanyahu că acuzaţiile sale de ”inacţiune” împotriva antisemitismului ”ofensează întreaga Franţă” / ”Ieşiţi din această fugă cu capul înainte criminală şi ilegală a unui război permanent în Fâşia Gaza”

Articole27 Aug 2025
2 comentarii

Anchetă la Paris după ce doi bărbaţi tineri au urinat pe o femeie fără adăpost, însărcinată, şi pe copiii ei / Familia dormea în fața Primăriei, în cadrul unei mobilizări a Asociaţiei Utopia 56

Articole12 Aug 2025
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.