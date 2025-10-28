Guvernul portughez şi extrema dreaptă au ajuns la un acord asupra legii ce privește cetăţenia

Guvernul portughez, care nu dispune de majoritate absolută în parlament, a ajuns marţi la un acord cu extrema dreaptă pentru a adopta o reformă a legii privind naturalizarea străinilor, transmite agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

”Vom avea o nouă lege a cetăţeniei”, care va extinde durata minimă necesară pentru obţinerea cetăţeniei portugheze, a anunţat deputatul Hugo Soares, liderul grupului parlamentar al taberei guvernamentale, într-o declaraţie pentru agenţia de presă Lusa.

”Portugalia intră astăzi în grupul ţărilor europene unde va fi mai dificil de obţinut cetăţenia”, a reacţionat André Ventura, preşedintele partidului Chega (populist), explicând că s-a ajuns la un acord după luni de negocieri graţie ”concesiilor făcute de o parte şi de cealaltă”.

”Majoritatea care susţine guvernul a decis să cedeze în legătură cu una dintre propunerile noastre, referitoare la obţinerea frauduloasă a cetăţeniei, şi a decis să nu cedeze în legătură cu alta, referitoare la pierderea cetăţeniei în caz de infracţiuni violente”, a precizat el.

Executivul condus de Luis Montenegro obţinuse deja susţinerea din partea extremei drepte pentru înăsprirea politicii Portugaliei în domeniul migraţiei.

La finalul lui 2024, numărul străinilor stabiliţi în Portugalia a depăşit 1,5 milioane de imigranţi, reprezentând 15% din populaţia totală a ţării şi de aproape patru ori mai mulţi decât în anul 2017.