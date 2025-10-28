Muzeul de Ştiinţe Naturale din Piatra-Neamţ va fi reabilitat şi consolidat seismic cu fonduri de la bugetul naţional şi judeţean / Clădirea a fost construită în 1938

Clădirea Muzeului de Ştiinţe Naturale din Piatra-Neamţ va fi consolidată, reabilitată termic şi extinsă în cadrul unui proiect cu finanţare de la bugetul naţional şi cel judeţean, transmite Agerpres.

Consilierii judeţeni au aprobat în şedinţa de marţi proiectul de hotărâre care prevede intervenţia asupra clădirii, în cadrul Programului naţional de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat.

Valoarea proiectului este de peste 6,1 milioane de lei fără TVA, din care valoarea nerambursabilă este de 4,1 milioane de lei, iar diferenţa este suportată de la bugetul judeţului.

„Investiţia este esenţială pentru creşterea nivelului de siguranţă la acţiuni seismice, precum şi pentru asigurarea funcţionalităţii clădirilor aferente muzeului. De asemenea, costurile cu întreţinerea curentă, atât a cheltuielilor cu energia electrică şi termică, cât şi cele pentru reparaţii ocazionale vor fi mai scăzute decât cele ce ar putea să apară la o clădire reabilitată”, a declarat, pentru AGERPRES, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, Daniel Vasilică Harpa.

Clădirea în care funcţionează Muzeul de Ştiinţe Naturale Piatra-Neamţ a fost construită în anul 1938 şi este încadrată în clasa a doua de risc seismic.

De-a lungul timpului, clădirea a suportat efectele cutremurelor majore din anii 1940, 1977 şi 1990.

În cadrul muzeului există zece săli pentru expoziţii. Expoziţia de bază este structurată în trei mari segmente – evoluţia scoarţei terestre, evoluţia vieţii de-a lungul erelor geologice şi prezentarea florei şi faunei judeţului Neamţ.

Colecţia de peşti fosili oligoceni a muzeului este cea mai importantă şi valoroasă colecţie ştiinţifică de acest gen din ţară.

În momentul de faţă, din colecţia de paleontologie a muzeului, un număr de 60 de exemplare de peşti fosili sunt clasaţi la categoria „Tezaur”.