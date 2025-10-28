Hamas falsifică „descoperirea” rămășițelor parțiale ale unui ostatic al cărui cadavru a fost recuperat de armata israeliană în 2023, afirmă Israelul

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Un sicriu predat de Hamas luni seara Israelului conținea rămășițele parțiale ale lui Ofir Tzarfati, un ostatic al cărui cadavru a fost recuperat de armata israeliană (IDF) la începutul lunii decembrie 2023, au declarat oficialii israelieni, scrie Times of Israel.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Pe lângă faptul că nu a returnat cadavrele celor 13 ostatici morți care se mai află încă în Fâșia Gaza, Hamas a înscenat o „descoperire” falsă a rămășițelor lui Tzarfati în estul orașului Gaza, în fața Crucii Roșii. Israelul a declarat că Hamas are acces la multe dintre cadavrele rămase și că întârzie returnarea acestora, lucru pe care este obligat să îl facă în conformitate cu termenii acordului de încetare a focului susținut de Statele Unite.

Luni, Hamas a scos rămășițele lui Tzarfati dintr-o clădire și le-a așezat într-o groapă săpată în pământ în cartierul Shejaiya din orașul Gaza. Apoi a acoperit cadavrul cu pământ și a pretins că îl descoperă pentru prima dată în fața Crucii Roșii.

Întregul incident a fost filmat de o dronă militară. Înregistrarea completă a fost publicată de IDF marți, după ce familia lui Tzarfati a fost informată de reprezentanții militari că Hamas a returnat rămășițe suplimentare ale cadavrului său.

Voci din întreg spectrul politic au cerut Israelului să suspende sau să întrerupă angajamentele sale în temeiul acordului, iar prim-ministrul Benjamin Netanyahu urma să convoace marți o reuniune de urgență pentru a discuta posibilele reacții ale Israelului.

Tzarfati fusese răpit de la festivalul de muzică Nova în timpul atacului condus de Hamas din 7 octombrie 2023, unde își sărbătorea cea de-a 27-a aniversare. El a fost declarat mort în luna următoare, iar cadavrul său a fost recuperat de IDF în Fâșia Gaza pe 1 decembrie și adus înapoi în Israel pentru înmormântare.

Înregistrarea video realizată de drona IDF arăta agenți Hamas aducând un sac pentru cadavre dintr-o clădire la o groapă săpată în pământ, înainte de a-l acoperi cu pământ. Agenții au fost apoi văzuți dezgropând sacul pentru cadavre cu ajutorul unui excavator, înainte de a-l arunca în apropiere. Apoi, reprezentanții Crucii Roșii au fost văzuți sosind în timp ce excavatorul arunca mai mult pământ peste sacul pentru cadavre. Agenții Hamas au descoperit apoi sacul pentru cadavre în fața lor, unul dintre ei fiind văzut făcând fotografii cu telefonul său.

„Contrar afirmațiilor Hamasului privind dificultățile de localizare a cadavrelor ostaticilor decedați, ieri membrii Hamasului au fost filmați în timp ce scoteau rămășițele umane dintr-o structură pregătită în prealabil și le îngropau în apropiere”, a declarat IDF într-un comunicat. „La scurt timp după aceea, organizația teroristă Hamas a convocat reprezentanți ai Crucii Roșii și a pus în scenă o falsă descoperire a cadavrului unui ostatic decedat”, se mai arată în comunicatul IDF.

Armata a declarat că imaginile „arată clar că organizația teroristă Hamas încearcă să creeze o impresie falsă de eforturi de localizare a cadavrelor, în timp ce, de fapt, deține ostatici decedați ale căror rămășițe refuză să le elibereze, așa cum prevede acordul”.

„Acest lucru este însoțit de afirmații false privind lipsa echipamentelor tehnice, echipamente care sunt în mod evident inutile pentru transferul rămășițelor, și, prin urmare, aceste afirmații nu constituie un obstacol în calea returnării ostaticilor decedați rămași”, a adăugat IDF.

Familia lui Tzarfati a declarat anterior că a vizionat videoclipul și a deplâns „o rană care se redeschide constant”. „Încă o dată, familia noastră a fost înșelată în timp ce încercăm să ne vindecăm”, a declarat familia lui Tzarfati într-un comunicat. „În această dimineață ni s-au arătat imagini video cu rămășițele fiului nostru iubit fiind îndepărtate, îngropate și predate Crucii Roșii – o manipulare abominabilă menită să saboteze acordul și să abandoneze eforturile de a aduce toți ostaticii acasă.”

Biroul premierului Netanyahu a declarat într-un comunicat că „aceasta este o încălcare clară a acordului” de către Hamas, deoarece este obligat să returneze cadavrele celor 13 captivi decedați care sunt încă reținuți în Gaza. Netanyahu urma să organizeze o evaluare de securitate cu înalți oficiali din domeniul apărării în după-amiaza zilei pentru a „discuta măsurile luate de Israel ca răspuns la încălcări”, a adăugat Biroul premierului.

Ca răspuns potențial, Israelul ia în considerare mutarea așa-numitei Linii Galbene care împarte Gaza în două, a relatat mass-media ebraică, IDF preluând controlul asupra unui teritoriu mai mare ca mijloc de a presa Hamas să predea cadavrele celorlalți ostatici.

Statele Unite sunt deschise la această propunere, potrivit Channel 12 TV. Forumul Familiilor Ostatici și Dispăruți, care a declarat că Israelul ar trebui să suspende acordul de pace susținut de SUA până când Hamas va înapoia cadavrele prizonierilor decedați, a cerut o întâlnire cu Netanyahu în lumina știrilor de marți, acuzând Hamas de încălcarea armistițiului și solicitând Israelului să „acționeze decisiv”.

„Încălcările repetate ale Hamas și documentația IDF dovedesc ceea ce știm și am afirmat în mod clar și fără echivoc: Hamas cunoaște locația ostaticilor și continuă să acționeze cu dispreț, înșelând Statele Unite și mediatorii, în timp ce ne dezonorează pe cei dragi”, a declarat grupul într-un comunicat. „Guvernul israelian nu poate și nu trebuie să ignore acest lucru și trebuie să acționeze decisiv împotriva acestor încălcări.”

Ruby Chen, tatăl soldatului americano-israelian Itay Chen, ucis și al cărui cadavru nu a fost încă repatriat din Gaza, a declarat marți pentru agenția de știri Ynet: „Acest acord nu este bun, asta este lecția. Hamas nu are niciun motiv să transfere toți ostaticii uciși în Israel.”„Ce face guvernul Israelului în acest moment?”, a întrebat el. „Ar trebui să-și concentreze energia și gândirea asupra a ceea ce vom face pentru a schimba ecuația. Nu ar trebui să pierdem această oportunitate.”

Miniștrii de extremă dreapta l-au îndemnat pe Netanyahu să distrugă Hamas, revenind la războiul de doi ani. „Faptul că Hamas continuă să se joace și nu transferă imediat toate cadavrele celor căzuți este în sine o dovadă că organizația teroristă este încă în picioare”, a postat ministrul securității naționale, Itamar Ben Gvir, liderul Partidului Puterea Evreilor, pe X. „Acum nu mai trebuie să „cerem un preț de la Hamas” pentru încălcări. Trebuie să-i cerem existența însăși și să o distrugem complet, odată pentru totdeauna – în conformitate cu obiectivul central definit pentru Războiul Renașterii.”

Într-o scrisoare adresată lui Netanyahu, ministrul de finanțe Bezalel Smotrich, liderul Partidului Sionist Religios, a cerut o reuniune urgentă a cabinetului de securitate pentru a discuta „răspunsuri ferme” la încălcările Hamas ale primei faze a încetării focului, inclusiv măsuri continue pentru distrugerea grupului terorist.

„În contextul încălcărilor repetate ale termenilor armistițiului și ale primei etape a planului președintelui Trump de către Hamas, precum și în contextul lipsei de progrese în demontarea și demilitarizarea Gazei, vă solicit să convocați urgent cabinetul de securitate astăzi pentru o discuție în vederea formulării unui pachet de răspunsuri ferme și hotărâte și pentru a asigura respectarea obiectivului central al războiului: distrugerea Hamas și eliminarea amenințării provenite din Gaza la adresa cetățenilor Israelului”, a scris Smotrich.Pe X, Smotrich a sugerat ca, drept pedeapsă pentru încălcarea armistițiului, Israelul să rețină din nou „toți teroriștii eliberați în [Cisiordania] ca parte a acordului privind ostaticii”.

În conformitate cu acordul, Israelul a eliberat 250 de prizonieri condamnați pe viață, precum și aproximativ 1.700 de locuitori din Gaza reținuți în urma atacului condus de Hamas din 7 octombrie 2023, care a declanșat războiul — unii în Cisiordania, alții în Gaza și alții în alte țări.

Fostul prim-ministru Naftali Bennett, considerat cel mai credibil rival al lui Netanyahu în alegerile din anul viitor, a cerut, de asemenea, distrugerea Hamas.„Hamas este un cancer. Hamas trebuie distrus”, a declarat el într-un comunicat.