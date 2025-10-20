Hamas nu se comportă ca o forță învinsă, ceea ce pune în pericol întregul armistițiu din Gaza – analiză Times of Israel

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, spune că Israelul a câștigat, dar Hamas nu a returnat cadavrele majorității ostaticilor, refuză să se dezarmeze și atacă trupele israeliene (IDF); singura speranță ca Hamas să se conformeze este amenințarea cu reluarea războiului.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

În fața unei mulțimi admirative la Knesset (parlamentul Israelului, n.red.)) săptămâna trecută, președintele Trump le-a spus liderilor israelieni că „ați câștigat” în Gaza.

„Ce victorie a fost!”, a spus el într-un discurs care a fost confuz chiar și pentru președintele cunoscut pentru gura sa mare.

Vorbind înaintea lui Trump – la câteva ore după ce Hamas a eliberat cei 20 de ostatici rămași în viață – prim-ministrul Benjamin Netanyahu a fost doar puțin mai puțin triumfător, lăudându-se că planul lui Trump „pune capăt războiului prin îndeplinirea tuturor obiectivelor noastre”.

„Toate obiectivele prim-ministrului au fost acum atinse”, a declarat purtătoarea sa de cuvânt cu trei zile mai devreme, când a intrat în vigoare încetarea focului.

Există însă o problemă. Se pare că nimeni nu a informat Hamas că a fost învins.

Planul în 20 de puncte al lui Trump, dacă ar fi implementat în totalitate, ar însemna într-adevăr o victorie necondiționată pentru Israel și probabil o lovitură fatală pentru orice plan al Hamas de a guverna Gaza în viitorul previzibil.

Dar acesta este departe de a fi pus în aplicare în totalitate. Doar două dintre cele 20 de clauze au fost îndeplinite în totalitate, ambele fiind concesii din partea Israelului. Acesta a eliberat mii de prizonieri palestinieni și a renunțat la orice plan potențial de a-i împinge pe locuitorii din Gaza să emigreze.

Hamas, pe de altă parte, pare hotărât să arate că controlează evenimentele de pe teren.

A întârziat eliberarea celor 28 de ostatici uciși. Până duminică, a predat doar 12, la șase zile după expirarea termenului de 72 de ore pentru predarea tuturor celor 28 de cadavre.

Înaltii oficiali israelieni nu se feresc să respingă cu vehemență scuzele Hamasului – și ale Casei Albe – potrivit cărora gruparea teroristă se străduiește să găsească sau să aibă acces la cadavrele rămase. „Știm, de fapt, că pot recupera cu ușurință un număr semnificativ de ostatici morți și îi pot înapoia conform acordului”, a declarat joi ministrul de externe Gideon Sa’ar. Cu o zi înainte, ministrul apărării Israel Katz a dat instrucțiuni IDF să pregătească planuri de reluare a războiului dacă Hamas continuă să se eschiveze de la îndeplinirea obligațiilor sale.

Nu are de gând să renunțe

Hamas nu pare să fie deosebit de deranjat de astfel de amenințări, fie că provin de la Ierusalim sau de la Washington.

Mohammed Nazzal, membru al biroului politic al Hamas, a declarat sâmbătă la Reuters că Hamas nu se va angaja să se dezarmeze, o componentă centrală a planului lui Trump. Acest lucru în ciuda amenințării lui Trump că gruparea teroristă ar putea fi tratată „violent” dacă refuză să renunțe la arme.

Hamas nu încearcă să-și ascundă armele sau determinarea de a elimina violent orice opoziție din Gaza. A efectuat execuții publice, iar agenții săi au îmbrăcat din nou uniformele, patrulând în Gaza cu camionete și fluturând puști.

Acesta nu este comportamentul unei organizații înfrânte, care este pe cale să predea puterea și să renunțe la violență.

Atacul mortal de duminică asupra trupelor IDF din Rafah a fost următorul pas logic pentru Hamas. A testat cât de serioasă era administrația Trump în privința termenilor armistițiului și cât de hotărât era să împiedice Israelul să îi aplice prin forță.

Auzind Casa Albă găsind scuze pentru asta și văzând IDF urmărind din spatele noii „linii galbene” din Gaza, nimeni nu ar trebui să fie surprins că Hamas a continuat să testeze limitele armistițiului.

Declarația repetată a lui Trump că „războiul s-a terminat” a făcut ca această realitate să fie mai puțin probabilă. El a semnalat Hamasului că amenințarea unei noi ofensive a IDF în orașul Gaza nu mai este de actualitate și că are suficient spațiu de manevră înainte de a risca să plătească un preț semnificativ.

Lăsarea unei organizații Hamas coerente în interiorul Gazei garantează practic mai multe conflicte în Fâșie și menține viziunea lui Trump despre o epocă în care „pacea și respectul pot înflori între națiunile din Orientul Mijlociu” un vis îndepărtat.

Hamas a demonstrat de nenumărate ori că poate suferi daune imense și poate reveni mai puternic decât înainte. A făcut acest lucru după operațiunea „Cast Lead” din 2008, operațiunea „Protective Edge” din 2014 și operațiunile repetate de mai mică amploare din Gaza de la retragerea israeliană din 2005.

Este adevărat că nu a suferit niciodată o pedeapsă similară cu cea aplicată de Israel de la invazia din 7 octombrie 2023, dar rămâne înarmată, motivată și cea mai puternică forță din Gaza, în afară de IDF.

Există o cale de a învinge Hamas prin acordul susținut de SUA, dar este una îngustă. Aceasta va funcționa numai dacă Hamas înțelege că nu are marjă de manevră și că orice încălcare va fi întâmpinată cu forță militară.

Casa Albă este clar hotărâtă să mențină încetarea focului și a adoptat până acum poziția că împiedicarea Israelului să răspundă cu forța va face mai probabilă dezarmarea și răsturnarea Hamas prin alte mijloace. Dar aceasta interpretează în mod fundamental greșit ceea ce este Hamas și la ce răspunde.

Dacă nu va exista o reacție fermă din partea Israelului și un mesaj clar din partea lui Trump că IDF are libertatea de a răspunde la viitoare încălcări, Hamas va continua să testeze limitele acordului până când acesta se va destrăma.

„Pacea prin forță”, îi place să spună Trump. Nu există moment mai potrivit pentru a demonstra adevărul acestui proverb.