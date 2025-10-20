G4Media.ro
Rebelii houthi reţin 20 de angajaţi ai ONU, printre care şi şeful UNICEF din Yemen

Sursa foto: Osamah Yahya/ZUMA Press Wire/Shu / Shutterstock Editorial / Profimedia

Rebelii houthi reţin 20 de angajaţi ai ONU, printre care şi şeful UNICEF din Yemen

Rebelii houthi reţin la Sanaa 20 de angajaţi ai Naţiunilor Unite, printre care şi reprezentantul UNICEF în Yemen, britanicul Peter Hawkins, au anunţat duminică oficialii ONU. Cu o zi înainte, rebelii care controlează Sanaa efectuaseră o razie într-o clădire a ONU unde locuiesc angajaţii organizaţiei internaţionale, relatează AFP, preluată News.ro.

„Cinci membri ai personalului naţional şi 15 membri ai personalului internaţional sunt reţinuţi în complexul” ONU, a declarat pentru AFP Jean Alam, purtătorul de cuvânt al coordonatorului rezident al ONU în Yemen. Potrivit acestuia, alţi 11 angajaţi yemeniţi au fost eliberaţi după ce au fost interogaţi, iar ONU este în contact cu gruparea Houthi şi cu alţi actori pentru „a rezolva această situaţie gravă cât mai repede posibil şi a pune capăt reţinerii întregului personal”.

„Peter Hawkins face parte dintre cei 15 angajaţi internaţionali reţinuţi în complex”, a declarat un responsabil al ONU sub acoperirea anonimatului. Informaţia a fost confirmată pentru AFP de două surse din cadrul forţelor de securitate ale Houthi.

Sâmbătă, Jean Alam declarase pentru AFP că forţele Houthi au pătruns „fără autorizaţie” în complexul ONU din Sanaa. Rebelii au atacat deja birourile ONU din Sanaa pe 31 august, reţinând zeci de angajaţi, potrivit ONU.

Aceştia sunt bănuiţi de spionaj în favoarea Statelor Unite şi a Israelului, potrivit unui responsabil de rang înalt al grupării Houthi.

Zeci de membri ai ONU au fost arestaţi în ultimele luni în regiunile controlate de insurgenţii din Yemen, care sunt susţinuţi de Iran.

Joi, într-un discurs televizat, liderul rebelilor, Abdelmalek al-Houthi, a afirmat că forţele sale au destructurat „una dintre cele mai periculoase celule de spionaj”, prezentată ca fiind „legată de organizaţii umanitare precum Programul Alimentar Mondial şi UNICEF”.

Aceste acuzaţii au fost calificate sâmbătă drept „periculoase şi inacceptabile” de către purtătorul de cuvânt al secretarului general al ONU, Stéphane Dujarric, care a spus că ele „pun în pericol grav securitatea personalului ONU şi a lucrătorilor umanitari şi compromit operaţiunile vitale de ajutorare”.

Peste zece ani de război civil au aruncat Yemenul, una dintre cele mai sărace ţări din Peninsula Arabică, într-una dintre cele mai grave crize umanitare din lume, potrivit ONU.


