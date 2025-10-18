Contrabandist condamnat la 40 de ani de închisoare în Statele Unite după ce a transportat piese pentru rachete balistice din Iran pentru rebelii Houthi din Yemen

Un contrabandist de arme care a folosit o barcă de pescuit pentru a transporta piese pentru rachete balistice din Iran către rebelii Houthi din Yemen a fost condamnat la 40 de ani de închisoare în SUA, scrie BBC.

Cetățeanul pakistanez Muhammad Pahlawan a fost reținut în timpul unei operațiuni militare americane în Marea Arabiei în ianuarie 2024, în timpul căreia doi membri ai Navy Seals s-au înecat.

Echipajul lui Pahlawan a mărturisit că a fost păcălit să participe, crezând că lucrează ca pescari.

Houthiții au lansat atacuri susținute cu rachete și drone asupra Israelului la acea vreme și au vizat transportul comercial internațional în Marea Roșie și Golful Aden, afirmând că acționează în sprijinul locuitorilor din Gaza. Iranul a negat în mod constant că ar fi înarmat Houthiții.

Mărturiile detaliate ale echipajului în fața unui tribunal din statul american Virginia oferă o perspectivă rară asupra unei operațiuni de contrabandă care a contribuit la alimentarea atacurilor.

Componentele găsite pe barca lui Pahlawan erau „unele dintre cele mai sofisticate sisteme de arme pe care Iranul le distribuie altor grupuri teroriste”, au declarat procurorii federali americani după procesul său.

Bărbatul în vârstă de 49 de ani a fost condamnat joi, după ce a fost anterior condamnat pentru cinci capete de acuzare, inclusiv infracțiuni de terorism și transport de arme de distrugere în masă.

Documentele judiciare arată că pedepsele pentru două dintre cele cinci capete de acuzare vor fi executate simultan pe o perioadă de 240 de luni, sau 20 de ani. Celelalte trei capete de acuzare, pentru încă 20 de ani, vor fi executate consecutiv, totalizând 480 de luni, sau 40 de ani.