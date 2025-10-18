G4Media.ro
Acordul internaţional ce vizează programul nuclear iranian a expirat / Teheranul nu…

Sursa foto: Wikimedia Commons – Tasnim News / Hossein Ostovar

Acordul internaţional ce vizează programul nuclear iranian a expirat / Teheranul nu mai acceptă nicio restricţie

18 Oct

Ministerul de externe de la Teheran a comunicat sâmbătă că Iranul nu se mai consideră obligat să respecte nicio restricţie din acordul internaţional privind programul său nuclear; înţelegerea cunoscută ca JCPOA expiră oficial sâmbătă, dar era anulată de facto de la sfârşitul lui septembrie, transmite agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

„Toate dispoziţiile, inclusiv restricţiile prevăzute pentru programul nuclear iranian şi mecanismele conexe sunt considerate terminate”, arată comunicatul oficial citat de France Presse.

JCPOA (Joint Comprehensive Plan of Action – Planul comun de acţiune cuprinzător) a fost semnat la Viena în 2015 de Iran pe de o parte şi SUA, Rusia, China, Regatul Unit, Franţa şi Germania pe de alta, apoi confirmat de ONU prin Rezoluţia 2231 a Consiliului de Securitate. Înţelegerea prevedea limitarea activităţilor nucleare iraniene în schimbul suspendării sancţiunilor internaţionale împotriva Teheranului.

JCPOA urma să expire la data de 18 octombrie 2025, dar Consiliul de Securitate a aprobat în 28 septembrie reactivarea sancţiunilor, iar acordul a devenit astfel nul şi neavenit. Măsura fusese solicitată de aşa-numitul grup E3 format din Regatul Unit, Franţa şi Germania, care au acuzat Iranul că a acumulat un stoc de uraniu îmbogăţit de peste 40 de ori mai mare decât limita stabilită de acord.

Statele Unite se retrăseseră din JCPOA în 2018, în timpul primului mandat prezidenţial al lui Donald Trump.

Ulterior, iranienii şi-au încălcat deschis angajamentele asumate.

Un diplomat informat despre dosarul nuclear a afirmat că Iranul urmează să facă o declaraţie despre acest subiect sâmbătă, la sediul ONU din New York.

