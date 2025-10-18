G4Media.ro
Explozie soldată cu trei morţi și cinci răniți la o fabrică de explozivi din Rusia / Guvernatorul regiunii suspectează un atac ucrainean cu drone

O explozie produsă vineri seara la o fabrică de explozivi din Başkiria (oficial, Republica Başkortostan din Federaţia Rusă) a ucis trei oameni şi a rănit alţi cinci, informează agenția de știri Reuters, citată de Agerpres.

Guvernatorul regiunii, Radi Habirov, a exclus posibilitatea ca deflagraţia să fi fost provocată de un atac ucrainean cu drone.

El scris pe Telegram că experţii criminalişti încearcă să afle cauza exploziei.

Serviciile de urgenţă au anunţat sâmbătă dimineaţa că au încheiat operaţiunile de salvare efectuate toată noaptea.

Uzina Avangard din Sterlitamak, unde a avut loc incidentul, produce explozibili şi demontează muniţii; din 2022, este controlată de conglomeratul industrial de stat Rostec din Rusia.

