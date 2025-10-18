A doua zi de Enigma Festival/ Distracția continuă cu Reznik și WhoMadeWho

Weekendul a început de vineri seară, iar zilele acestea sunt marcate de a treia ediție a Enigma Festival, desfășurată la Romaero pa 17 și 18 octombrie. Seara de sâmbătă este marcată de Reznik și trupa daneză WhoMadeWho.

Enigma Festival continuă să ridice ștacheta: Reznik, membru al cunoscutului grup berlinez Keinemusik, este confirmat pentru a doua zi a festivalului, pe 18 octombrie, la Romaero Băneasa – București.

Reper în scena electronică globală, Keinemusik a redefinit standardele pentru DJ-seturi care combină house-ul melodic cu o estetică sonoră distinctă. Reznik, cunoscut pentru selecțiile sale care-și pun o amprentă personală asupra publicului și vibe-ul său inconfundabil, va oferi un moment artistic de referință în cadrul Enigma Festival 2025 despre care publicul va vorbi până la ediția următoare.

WhoMadeWho aduce un DJ Hybrid Set exclusiv la Enigma Festival, pe 18 octombrie. Cunoscută pentru abordarea sa eclectică și spectacolele live inconfundabile, trupa daneză transformă orice apariție într-o experiență imersivă. Setul hybrid combină DJing-ul cu elemente live, percuții și voci recognoscibile, oferind un performance dinamic.

Trioul va urca pe scenă imediat după Reznik (Keinemusik), completând astfel o seară care promite să redefinească așteptările publicului în materie de muzică electronică de top.

Ziua 2 a Enigma Festival 2025 devine astfel un reper sonor și vizual: un line-up internațional curatoriat cu atenție, unde se întâlnesc energiile underground și sofisticarea actelor live de clasă mondială.

WhoMadeWho este un trio pop experimental din Copenhaga, format în 2003. Trupa este compusă din chitaristul de jazz Jeppe Kjellberg, bateristul Tomas Barfod și cântărețul/basistul Tomas Høffding și au mai multe reprezentații și realizări notabile.

Ca trupă live, WhoMadeWho a cântat alături de contemporani care combină genuri muzicale diferite, precum Daft Punk, Soulwax, Hot Chip, Justice și LCD Soundsystem. După ce au fost împreună în turneu, Hot Chip le-a cerut să remixeze single-ul lor „TV Friend”, iar Josh Homme de la Queens of the Stone Age a făcut un cover după „Space for Rent”.

Trioul a performat la Coachella 2023 și Festival Estereo Picnic 2024.

Reznik este un DJ din Berlin. În 2019, a început un proiect de colaborare cu vechiul său prieten Good Guy Mikesh, cu lansări importante la Keinemusik, Permanent Vacation, Razor-N-Tape sau 2MR. De asemenea, a realizat remixuri pentru artiști precum Moby, Tiga & Hudson Mohawke, Beacon sau Whitesquare.

El se străduiește să creeze seturi DJ care să se bazeze pe groove și emoție, seturi care să îmbine o serie de influențe muzicale ale sale cu muzica house contemporană, seturi care să echilibreze fluxul captivant cu elementul surpriză.

Principalul obiectiv al muzicii sale este să stârnească emoții, ceea ce îl face o adiție excelentă pentru Enigma Festival.

Aflat la a treia ediție, evenimentul promite să întâmpine un public și mai numeros. Cu o capacitate cuprinsă între 3.500 și 4.000 de participanți, locația oferă cadrul perfect pentru o seară de inovație muzicală și reprezentații memorabile. În acest an, organizatorii își propun să depășească toate așteptările și să creeze o experiență care va rămâne în amintirea publicului pentru mulți ani.

Biletele pot fi achiziționate de pe platformele de comercializare a biletelor, prețul pentru ziua de sâmbătă este de 400 de lei.