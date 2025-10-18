G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Poveste încheiată pentru românce la Osaka: După Sorana Cîrstea, și Jaqueline Cristian…

Jaqueline Cristian, una dintre jucătoarele de tenis importante ale României.
Jaqueline Cristian / Sursa foto: Credit line: Bildbyran / ddp USA / Profimedia

Poveste încheiată pentru românce la Osaka: După Sorana Cîrstea, și Jaqueline Cristian a fost eliminată în semifinale

Sportz18 Oct • 373 vizualizări 0 comentarii

Este capăt de linie pentru sportivele românce la Osaka. După Sorana Cîrstea (locul 51 WTA), și Jaqueline Cristian (locul 47 WTA) a fost eliminată, sâmbătă, din semifinalele turneului de categorie WTA 250.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Jaqueline Cristian (27 de ani) a fost învinsă în semifinale de sportiva cehă Tereza Valentova (18 ani, locul 78 WTA) după două ore și 43 de minute, scor 7-6 (3), 4-6, 3-6. Cea mai bine clasată româncă din ierarhia mondială a ajuns în penultimul act al turneului după ce favorita numărul unu, Naomi Osaka (28 de ani, locul 16 WTA), a abandonat în sferturi reclamând o accidentare.

Mai devreme fusese învinsă și Sorana Cîrstea, românca în vârstă de 35 de ani cedând în fața canadiencei Leylah Fernandez (23 de ani, locul 27 WTA) după o oră și 56 de minute, scor 1-6, 6-2, 6-4. Sorana a obținut biletul pentru semifinale după ce a trecut de Viktorija Golubic, din Elveția, ocupantă a locului 60 în ierarhia mondială.

Pentru prezența în semifinale, Jaqueline și Sorana și-au asigurat câte un cec în valoare de 11.970 de dolari şi câte 98 de puncte în ierarhia WTA de simplu.

Turneul de la Osaka are loc în perioada 13-19 octombrie, pe hard, are premii totale în valoare de $275,094, iar competiția face parte din categoria WTA 250.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.