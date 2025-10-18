Poveste încheiată pentru românce la Osaka: După Sorana Cîrstea, și Jaqueline Cristian a fost eliminată în semifinale
Este capăt de linie pentru sportivele românce la Osaka. După Sorana Cîrstea (locul 51 WTA), și Jaqueline Cristian (locul 47 WTA) a fost eliminată, sâmbătă, din semifinalele turneului de categorie WTA 250.
Jaqueline Cristian (27 de ani) a fost învinsă în semifinale de sportiva cehă Tereza Valentova (18 ani, locul 78 WTA) după două ore și 43 de minute, scor 7-6 (3), 4-6, 3-6. Cea mai bine clasată româncă din ierarhia mondială a ajuns în penultimul act al turneului după ce favorita numărul unu, Naomi Osaka (28 de ani, locul 16 WTA), a abandonat în sferturi reclamând o accidentare.
Mai devreme fusese învinsă și Sorana Cîrstea, românca în vârstă de 35 de ani cedând în fața canadiencei Leylah Fernandez (23 de ani, locul 27 WTA) după o oră și 56 de minute, scor 1-6, 6-2, 6-4. Sorana a obținut biletul pentru semifinale după ce a trecut de Viktorija Golubic, din Elveția, ocupantă a locului 60 în ierarhia mondială.
Pentru prezența în semifinale, Jaqueline și Sorana și-au asigurat câte un cec în valoare de 11.970 de dolari şi câte 98 de puncte în ierarhia WTA de simplu.
Turneul de la Osaka are loc în perioada 13-19 octombrie, pe hard, are premii totale în valoare de $275,094, iar competiția face parte din categoria WTA 250.
