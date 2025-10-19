EXCLUSIV Un preot din București a fost prins de politișți cu o alcoolemie de 1,73 la mie la volan. În final, a beneficiat de clemența magistraților și a primit doar o amendă penală de 7.425 lei. Ce este suspect în acest caz

Preotul Nicușor Daniel Roșu de la Parohia ”Sfânta Treime” Dudești din Sectorul 3 al Municipiului București a fost condamnat, în luna martie 2025, la o amendă penală de 7.425 de lei pentru că a condus băut la volan. Roșu a recunoscut fapta.

Pe baza sentinței și a practicii judiciare din astfel de dosare, G4Media.ro a descoperit că procurorul de caz și judecătorul s-au prevalat de mai multe aspecte pentru a fi adoptată această pedeapsă blândă:

gradul de alcoolemie luat în calcul a fost obținut în baza unei recalculări – în mare majoritate, acest calcul scoate valori mai mici decât la momentul flagrantului

judecătorul a scris în motivare despre ”valoarea relativ redusă a alcoolemiei în raport de limita legală peste care fapta constituie infracțiune”, deși alcoolemia a fost mai mare decât dublă

ultimul argument a fost că ”activitatea de conducere sub influența alcoolului s-a realizat în timpul nopții, respectiv în jurul orei 04:25, drumurile publice nefiind la fel de intens circulate la acea oră ca în timpul zilei. ”

” Într-un răspuns pentru G4Media.ro, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 a calificat afirmația că pedeapsa aplicată lui Roșu drept blândă reprezintă ”o alegație lipsită de fundament”. Sunat de G4Media.ro, preotul Roșu a spus la început ”Doamne-ajută!”, iar când a auzit subiectul a închis telefonul.

Pe data de 27 martie 2025, Judecătoria Sectorului 3 a admis un acord de recunoaștere a vinovăției semnat, anterior, de preotul Nicușor Daniel Roșu cu un procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 3. Prin acord, preotul a recunoscut săvârșirea faptei de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe, faptă din data de 31 ianuarie 2024, în jurul orei 04:25, când acesta a condus un autoturism Volkswagen Golf, în Sectorul 3, având, conform unui raport de expertiză medico-legală de recalculare, o alcoolemie de 1,73 miligrame de alcool pur pe litru de sânge. Roșu a fost condamnat la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 7.425 lei, decizia rămânând definitivă prin neapelare.

”(…) inculpatul este căsătorit, are studii superioare, fiind de profesie preot și lucrează la Parohia Sf. Treime Dudești, este la primul conflict cu legea penală, astfel cum rezultă din fişa de cazier judiciar ataşată la dosar, a avut o atitudine sinceră, recunoscând săvârşirea faptei imputate, astfel cum a fost reţinută în sarcina sa, aspect ce formează convingerea instanţei că inculpatul şi-a asumat pe deplin consecinţele faptei comise”, se arată în motivare. Conform legii, pedeapsa pentru astfel de infracțiuni este curprinsă între 1 și 5 ani de închisoare sau amendă penală, în mare parte sentințele fiind de condamnare la închisoare cu suspendare/amânare, ore de muncă în folosul comunității și/sau anularea permisului.

Din consultarea sentinței, care a fost postată pe portalul rejust.ro, reiese un prim aspect suspect: spre deosebire de practica standard din astfel de dosare, unde detaliile sunt înșirate dupa formula alcoolemie obținută la fiolă, alcoolemie în intervalul imediat la spital pe baza analizelor de sânge și, eventual, recalculare, în cazul lui Roșu, în toată decizia se face referire doar la cifra obținută la recalculare, proces care are loc, de regulă, la săptămâni după flagrant și trebuie aprobat de procuror. Aceeași practică arată că, de regulă, recalculările sunt în beneficiul suspecților/inculpaților, ieșind grade de alcoolemie mai mici.

Reporterul G4Media.ro a adresat Parchetului mai multe întrebări legate de acest caz și, după un refuz inițial de răspunsuri, pe motiv că speța nu este de interes public și o revenire, instituția a evitat să transmită alcoolemia la fiolă și sânge din noaptea/ziua incidentului, pe acest subiect transmițând că ideea favorizării suspecților prin recalculări ”constituie o afirmație cu caracter tendențios la adresa activității organelor judiciare, întrucât efectuarea unei expertize de acest tip în procesul penal constituie un procedeu probatoriu admis de lege (…)”.

În continuare, ca aspect în favoarea inculpatului, instanța a preluat alte mențiuni din acordul de recunoaștere respectiv că ”în privința gravității infracțiunii, instanța reține că aceasta prezintă un pericol social mediu, având în vedere valoarea relativ redusă a alcoolemiei în raport de limita legală peste care fapta constituie infracțiune, precum și faptul că activitatea de conducere sub influența alcoolului s-a realizat în timpul nopții, respectiv în jurul orei 04:25, drumurile publice nefiind la fel de intens circulate la acea oră ca în timpul zilei. (…) prezintă relevanță și faptul că starea de pericol pentru siguranța circulației pe drumurile publice creată de inculpat nu s-a materializat prin producerea unui accident, acesta fiind oprit în trafic cu ocazia unui control de rutină.”

Referitor la faptul că ”valoarea relativ redusă a alcoolemiei în raport de limita legală peste care fapta constituie infracțiune” – 1,73 la mie este, în fapt, mai mare decât dublă față de 0,8 la mie, cifra la care devine infracțiune, Parchetul nu a răspuns, catalogând susținerea că pedeapsa a fost blândă drept ”o alegație lipsită de fundament” deoarece a dus la anularea permisului de conducere, motiv pentru care amenda penală în această situație este mai aspră decât o eventuală soluție de condamnare cu amânarea aplicării pedepsei. În final, Parchetul a transmis că în stabilirea unei pedepse se ține cont și de aspecte privind persoana inculpatului, implicit profesia ori meseria.

Referitor la preoții condamnați penal, Arhiepsicopia Bucureștilor a comunicat G4Media.ro ”prevederile statutare și regulamentare legate de astfel de spețe”. Acestea sunt:

o sentință de condamnare nu poate fi emisă decât de către o instanță de judecată;

conform art. 50, alin. 6 din Statutul BOR, clericii au obligația de a solicita aprobarea scrisă a Chiriarhului pentru a se putea prezenta în instanță;

în momentul în care clericul solicită binecuvântare, Centrul eparhial află despre cauza penală în care acesta a fost implicat și se constituie o comisie de cercetare care analizează speța;

dacă la acel moment, situația nu impune o sancțiune tranzitorie (ex. oprirea de la slujire, dacă e accident cu victimă, iar victima a decedat), atunci comisia va aștepta rezultatul cercetărilor penale, adică sentința definitivă;

în funcție de sentință, comisia disciplinară va propune sancționarea clericului respectiv conform Regulamentului Autorităților Canonice Disciplinare și al Instantelor de Judecată ale Bisericii Ortodoxe Române putându-se merge până la destituirea din slujirea clericală sau caterisire, în funcție de gravitatea faptei.

”Dacă știți o situație concretă și nu ipotetică, vă rugăm să ne transmiteți detalii pentru a vă oferi un răspuns la obiect”, a mai transmis instituția bisericească. Am scris, ulterior, că este vorba de preotul Roșu și nu am mai primit nici un răspuns.