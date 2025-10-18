Acţiune a Salvamont Maramureş pentru salvarea a trei tineri ucraineni, blocaţi într-o zonă stâncoasă, în apropierea vârfului Pop Ivan / O a doua acţiune de salvare, în curs pentru salvarea altor trei tineri ucraineni

Salvamontişti şi poliţişti de frontieră din Maramureş intervin, sâmbătă seară, pentru salvarea a trei tineri ucraineni, blocaţi într-o zonă greu accesibilă, în apropierea vârfului Pop Ivan. Cei trei se află de trei zile pe munte şi nu mai pot înainta. Salvamont a anunţat că a demarat o a doua acţiune de salvare, a altor trei ucraineni, trei tineri cu vârste cuprinse între 24 şi 28 de ani, care se află în zona vârfului Poloninca din munţii Maramureşului şi care au cerut ajutor la 112 în condiţiile în care unul dintre ei nu se mai poate deplasa, transmite News.ro.

UPDATE – Salvamont Maramureş anunţă că a demarat o a doua acţiune de salvare, a altor trei ucraineni. Este vorba despre trei tineri cu vârste cuprinse între 24 şi 28 de ani, care se află în zona vârfului Poloninca din munţii Maramureşului şi care au cerut ajutor la 112 în condiţiile în care unul dintre ei nu se mai poate deplasa.

„O altă echipa Salvamont Maramureş a plecat spre zona menţionată unde, înainte de a urca în munte, va face joncţiunea cu colegii de la Poliţia de Frontieră Valea Vişeului.

Colegii de la STS au reuşit să identifice locaţia apelului astfel că beneficiem în misiune de coordonatele celor trei, fapt care uşurează munca salvatorilor într-o zona extrem de extinsă”, transmit reprezentanţii Salvamont Maramureş.

ŞTIREA INIŢIALĂ – „Echipa de prim răspuns a Salvamont Maramureş, structura profesionistă de salvare montană a Consiliului Judeţean Maramureş, împreună cu Poliţia de Frontieră Valea Vişrului, structura din cadrul ITPF Sighetu Marmaţiei, sunt în misiune de salvare in munţii Maramureşului, pe Vârful Pop Ivan, zona Criva, o zonă extrem de dificilă”, anunţă, sâmbătă seară, oficialii Salvamont Maramureş.

Potrivit acestora, trei tineri ucraineni, cu vârste de 24 şi 26 de ani, au solicitat ajutorul autorităţilor după ce au rămas blocaţi într-o zonă stâncoasă, cu multe prăpastii.

În condiţiile în care se află de trei zile pe munte, cei trei sunt în hipotermie din cauza temperaturilor scăzute şi nu mai pot să înainteze. Locul în care aceştia se află a fost stabilit cu sprijinul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale.

„Acum, salvatorii montani de la formaţiile Vişeu şi Borşa fac tot posibilul să-i aducă în siguranţă”, precizează sursa citată.