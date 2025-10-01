Baza militară franceză Mourmelon-le-Grand, în care au fost formaţi militari ucraineni în 2024, survolată de drone
Drone neidentificate au survolat toate unităţile bazei militare Mourmelon-le-Grand, în Marne, sediul celui de-al 501-lea Regiment de tancuri de luptă, dezvăluie un cotidian regional francez, L’Union, relatează canalul de șiti Euronews, citat de News.ro.
Incidentul a avut loc în noaptea de duminică, 21 septembrie, spre luni, 22 septembrie, au declarat AFP oficiali militari, o informaţie confirmată joi de către Delegaţia Militară departamentală.
Potrivit acestei surse, au fost reperate aparate de zbor de dimensiuni mici, însă nu era vorba despre ”drone pilotate de către militari”.
Baza militară şi-a consolidat imediat dispozitivul de securitate.
În această bază au fost formaţi, în 2024, militari ucraineni, în cadrul Grupului Operativ „Champagne”.
În Franţa, la fel ca în majoritatea ţărilor europene, survolarea bazelor militare cu drone civile este strict interzisă.
Orice zbor neautorizat deasupra unor instalaţii sensibile este considerată o ameninţare la adresa securităţii naţionale şi poate fi pedepsită aspru, cu amendă, până la închisoare.
În ultima lună, mai multe ţări europene au semnalat pătrunderi ale unor drone neidentificate deasupra unor instalaţii sensibile, atât civile, cât şi militare.
Aceste survolări – observate în Scandinavia, Polonia şi ţările baltice – au antrenat închideri temporare ale unor aeroporturi, anulări ale unor zboruri şi o consolidare a misiunilor de patrulare aeriană.
În cadrul NATO, numeroşi oficiali suspectează Rusia de faptul că se află la originea acestor perturbări, percepute drept nişte operaţiuni hibride vizând să testeze reacţia apărărilor europene.
