Pakistanul acordă imunitate pe viaţă preşedintelui şi şefului armatei

Parlamentul pakistanez a adoptat joi un amendament constituţional controversat care acordă preşedintelui şi actualului şef al armatei imunitate pe viaţă împotriva oricărei urmăriri penale, o mişcare denunţată de opoziţie drept o „lovitură fatală dată democraţiei”, relatează agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

Acest al 27-lea amendament constituţional, adoptat cu o majoritate de două treimi atât în Adunarea Naţională, cât şi în Senat, extinde, de asemenea, puterile şefului armatei pakistaneze şi limitează rolul şi independenţa celei mai înalte instanţe judecătoreşti a ţării.

Considerată cea mai puternică instituţie din Pakistan, armata a condus ţara timp de aproape jumătate din istoria sa de la independenţa din 1947. Ea este acuzată în mod constant că se amestecă în politică, în ciuda faptului că neagă permanent acest lucru.

Textul, care necesită acum semnătura preşedintelui pentru a intra în vigoare, stabileşte o nouă funcţie de „şef al forţelor de apărare”, care va fi ocupată de şeful statului major al armatei, Asim Munir, plasându-l deasupra şefilor de stat major ai marinei şi forţelor aeriene.

Amendamentul stipulează că toţi militarii promovaţi la gradul de „mareşal”, aşa cum a fost promovat Asim Munir în luna mai, în urma unui scurt conflict dintre Pakistan şi India, îşi vor păstra de acum gradul şi privilegiile pe viaţă şi se vor bucura de imunitate faţă de urmărire penală.

Preşedintele, în prezent Asif Ali Zardari, beneficiază, de asemenea, de imunitate pe viaţă.

Amendamentul creează, totodată, o Curte Constituţională federală, care va fi acum singurul organism autorizat să audieze cauzele constituţionale, privând Curtea Supremă de puterile sale şi limitându-i independenţa, deoarece puterea executivă va fi împuternicită să-i transfere judecătorii.

Acest amendament este „lovitura finală dată independenţei sistemului judiciar şi bunei funcţionări a democraţiei”, a declarat pentru AFP Syed Zulfiqar Bukhari, purtător de cuvânt al PTI, principalul partid de opoziţie. Mai mulţi membri ai PTI au rupt copii ale textului şi au părăsit sala înainte de vot.

„I-au acordat preşedintelui imunitate pe viaţă faţă de urmărire penală şi au creat un siste m care concentrează puterea în mâinile unei singure funcţii militare”, a adăugat Salman Akram Raja, secretar general al PTI.

„Acest amendament constituţional va consolida autoritarismul, iar puţina democraţie care a mai rămas în ţară va dispărea”, a declarat pentru AFP, de asemenea, Osama Malik, un avocat cu biroul în Islamabad.

„Această legislaţie nu numai că elimină supravegherea civilă a activităţilor militare, dar va destructura complet şi ierarhia militară, unde anterior toţi şefii de stat major erau consideraţi egali”, a adăugat el.

Schimbările „vor distruge orice independenţă a sistemului judiciar”, permiţând guvernului „să recompenseze judecătorii supuşi şi să-i pedepsească pe alţii prin transferul lor în instanţe îndepărtate”, a deplâns Malik.

Acest text este cel mai recent dintr-o serie de legi care vizează reformarea sistemului judiciar, adoptată de guvernul fragil de coaliţie al prim-ministrului Shehbaz Sharif, care a ajuns la putere în 2024 în urma unor alegeri parlamentare marcate de acuzaţii de fraudă.

Partidul de guvernământ a criticat în repetate rânduri hotărârile instanţelor favorabile fostului prim-ministru şi liderului opoziţiei încarcerat, Imran Khan.