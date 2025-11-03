Pakistanul va primi în 2026 primului său submarin proiectat de China, în cadrul unui acord militar de 5 miliarde de dolari între cele două țări

Marina din Pakistan se aşteaptă ca primul său submarin de proiectare chineză să intre în serviciu activ anul viitor, a declarat amiralul de rang înalt al ţării pentru presa de stat chineză, consolidând încercarea Beijingului de a contracara rivalul regional India şi de a-şi proiecta puterea asupra Orientului Mijlociu, relatează agenția de știri Reuters, citată de Agerpres.

Un acord în baza căruia Islamabadul va primi opt submarine din clasa Hangor până în 2028 „progresează fără probleme”, a declarat amiralul Naveed Ashraf pentru Global Times într-un interviu publicat duminică, adăugând că submarinele vor spori capacitatea Pakistanului de a patrula Marea Arabiei de Nord şi Oceanul Indian.

Actualizarea privind acordul asupra submarinelor chineze vine după utilizarea de către forţ ele aeriene pakistaneze a avioanelor de vânătoare J-10 de fabricaţie chineză în luna mai pentru a doborî un avion Rafale al Forţelor Aeriene Indiene, fabricat de Franţa.

Altercaţia dintre aceşti vecini înarmaţi nuclear i-a surprins pe mulţi din comunitatea militară şi a ridicat semne de întrebare cu privire la superioritatea echipamentelor occidentale faţă de alternativele chinezeşti.

Conform termenilor acordului privind submarinele – a cărui valoare se pare că este de până la 5 miliarde de dolari -, primele patru submarine de atac diesel-electrice vor fi construite în China, restul de nave urmând să fie asamblate în Pakistan pentru a îmbunătăţi capacităţile tehnice ale acestei naţiuni sud-asiatice.

Pakistanul a lansat deja trei dintre submarine în râul Yangtze din China de la un şantier naval din provincia centrală Hubei.

„Platformele şi echipamentele de origine chineză sunt fiabile, avansate din punct de vedere tehnologic şi bine adaptate cerinţelor operaţionale ale Marinei pakistaneze”, a declarat Ashraf pentru tabloidul editat de Ziarul Poporului, al Partidului Comunist.

„Pe măsură ce războiul modern evoluează, tehnologiile emergente, cum ar fi sistemele fără pilot, inteligenţa artificială şi sistemele avansate de război electronic, devin din ce în ce mai importante. Marina pakistaneză se concentrează pe aceste tehnologii şi explorează colaborarea cu China”, a mai spus Ashraf.

Islamabadul a fost mult timp principalul client de arme al Beijingului şi, în perioada 2020-2024, a cumpărat peste 60% din exporturile de arme ale Chinei, arată datele de la Institutul Internaţional de Cercetare a Păcii de la Stockholm.

Pe lângă vânzările de arme în valoare de miliarde, Beijingul a investit masiv în dezvoltarea conexiunilor sale cu Marea Arabiei printr-un coridor economic de 3.000 km care se întinde de la Xinjiang, în China, până la portul Gwadar, în Pakistan.

Coridorul Economic China-Pakistan, parte a iniţiativei emblematice de infrastructură „O centură, un drum” a preşedintelui Xi Jinping, îşi propune să asigure o rută pentru cel mai mare importator de energie din lume pentru a se aproviziona din Orientul Mijlociu, ocolind Strâmtoarea Malacca – un punct strategic de restricţionare între Malaezia şi Indonezia, care ar putea fi blocat în timp de război.

Iniţiativa extinde, de asemenea, sfera de influenţă a Chinei către Afganistan şi Iran şi către Asia Centrală şi înconjoară efectiv India, având în vedere legăturile Beijingului cu junta din Myanmar şi relaţiile bune cu Bangladesh.

India operează în prezent trei submarine nucleare dezvoltate local, împreună cu trei clase de subm arine de atac diesel-electrice achiziţionate sau dezvoltate de-a lungul deceniilor cu Franţa, Germania şi Rusia.

„Această cooperare (cu China) merge dincolo de hardware. Reflectă o perspectivă strategică comună, încredere reciprocă şi un parteneriat de lungă durată”, a declarat Ashraf.

„În următorul deceniu, ne aşteptăm ca această relaţie să crească, cuprinzând nu doar construcţia şi instruirea navală, ci şi o interoperabilitate sporită, cercetare, schimburi tehnologice şi colaborare industrială”, a adăugat el.