Premierul rus Mişustin a plecat într-o vizită „foarte importantă” în China / Săptămâna trecută, Xi Jinping s-a întâlnit cu preşedintele american Donald Trump în Coreea de Sud

Prim-ministrul rus Mihail Mişustin (foto dreapta) a plecat luni într-o vizită de două zile în China, unde are programate discuţii cu preşedintele Xi Jinping şi premierul Li Qiang, care se vor concentra pe cooperarea economică şi tehnologică, în ciuda eforturilor Occidentului de a convinge Beijingul să înceteze alimentarea economică a maşinăriei de război ruse în Ucraina, relatează Reuters, transmite News.ro.

Mişustin are programată o întâlnire cu premierul Li în oraşul Hangzhou luni, iar marţi se va deplasa la Beijing pentru discuţii cu Xi, a relatat agenţia TASS, citând serviciul de presă al guvernului rus.

Ultima întâlnire a şefilor de guvern ai Chinei şi Rusiei a avut loc la Moscova în august 2024, unde Li a lăudat „noua vigoare” şi „vitalitatea” relaţiilor bilaterale.

Kremlinul acordă o importanţă „foarte mare” vizitei lui Mişustin în China, a declarat vineri purtătorul de cuvânt Dmitri Peskov, refuzând să spună dacă preşedintele Vladimir Putin îi va trimite un mesaj lui Xi prin intermediul prim-ministrului rus, a informat agenţia Interfax.

TRUMP S-A ÎNTÂLNIT CU XI SĂPTĂMÂNA TRECUTĂ

Săptămâna trecută, Xi Jinping s-a întâlnit cu preşedintele american Donald Trump în Coreea de Sud, fiind prima întâlnire faţă în faţă între cei doi lideri de la începutul celui de-al doilea mandat la Casa Albă a lui Trump, care a intervenit pe fondul unor puternice tensiuni, în special comerciale, între cele două puteri. „China şi Statele Unite pot să-şi asume împreună responsabilităţile de mari puteri şi să colaboreze pentru realizarea unor proiecte mai ambiţioase şi mai concrete, în beneficiul celor două ţări şi al întregii lumi”, a afirmat Xi, în deschiderea discuţiilor de la Busan.

Întâlnirea dintre Trump şi Xi a durat 1 oră şi 40 de minute. Ulterior, la bordul Air Force One, preşedintele SUA a declarat reporterilor că tarifele americane aplicate Chinei vor fi reduse de la 57% la 47%. Trump a spus că el şi liderul chinez Xi Jinping au căzut de acord asupra „multor puncte foarte importante”. El a anunţat că va merge în China în aprilie, iar Xi va veni în SUA la un moment dat după aceea.

Donald Trump a mai declarat la bordul avionului Air Force One că SUA şi China vor „colabora” în ceea ce priveşte războiul din Ucraina.

Înainte de întâlnirea cu Xi Jinping, liderul american tocmai anunţase reluarea imediată a testelor nucleare.

SCHIMBURILE COMERCIALE ÎNTRE CHINA ŞI RUSIA AU SCĂZUT ÎN ULTIMELE LUNI



Pe de altă parte, Vladimir Putin şi Xi Jinping au semnat un parteneriat „fără limite” în februarie 2022, chiar înainte de invazia Rusiei în Ucraina. De atunci, Moscova s-a orientat către Beijing pentru a atenua impactul sancţiunilor occidentale, evidenţiind comerţul bilateral record, creşterea decontărilor în yuani şi aprofundarea cooperării în domeniul energetic.

Tensiunile dintre SUA şi China în domeniul comerţului şi al tehnologiei sub preşedinţia lui Donald Trump, care au tensionat relaţiile dintre Washington şi Beijing, au încurajat atât Moscova, cât şi Beijingul să consolideze comerţul transfrontalier pentru a contracara presiunea occidentală.

Cu toate acestea, comerţul dintre China şi Rusia a înregistrat o scădere în ultimele luni, pe care ministrul rus al industriei şi comerţului, Anton Alihanov, o atribuie presiunii economice „externe” şi „saturaţiei pieţei” din Rusia cu produse din China.

Exporturile Chinei către Rusia, denominate în yuani, au înregistrat în septembrie cea mai mare scădere din ultimele şapte luni, cu o reducere uimitoare de 21% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, potrivit datelor vamale chineze.

Însă importurile Chinei din Rusia au revenit la creştere în septembrie, cu o creştere de 3,8% faţă de o contracţie de 17,8% cu o lună înainte.

Discuţiile lui Mişustin în China urmau să se concentreze pe relaţiile comerciale şi economice, transport şi cooperare industrială, parteneriatele energetice consolidate şi colaborarea extinsă în domeniul tehnologiei avansate şi al agriculturii, potrivit TASS.

Moscova consideră cooperarea industrială şi tehnologică cu Beijingul un format mai durabil pentru cooperarea pe termen lung, fiind mai puţin dependentă de condiţiile pieţei, potrivit presei de stat ruse.

Duminică, viceprim-ministrul rus Dmitri Cernişenko şi vicepremierul chinez He Lifeng au prezidat o reuniune la Ningbo, care a semnalat creşterea exporturilor de cupru şi nichel şi accesul mai larg la produse agricole, a anunţat guvernul rus pe canalul său Telegram.