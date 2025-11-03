Un youtuber sparge un lacăt „imposibil de spart” cu o simplă doză de suc, compania îl dă în judecată … și își distruge propria reputație

YouTuber-ul Trevor McNally a acceptat provocarea unei mărci americane de lacăte, deschizând modelul său pretins „incasabil” în câteva secunde. Proven Industries a ripostat în instanță … și lucrurile au continuat să se înrăutățească, scrie BFM TV.

Creatorului de conținut Trevor McNally are o specialitate proprie, el deschide pur și simplu încuietori pe YouTube. Activitatea poate părea banală. Cu toate acestea, acest fost sergent-șef al Marinei americane are astăzi peste 7 milioane de abonați și acumulează peste 2 miliarde de vizualizări.

În videoclipurile sale, el arată cât de ușor este, cel puțin pentru el, să deschidă încuietori pur și simplu lovindu-le, forțându-le sau manipulându-le. Problema este că videoclipurile sale nu sunt neapărat pe placul companiilor specializate, cărora le demonstrează ineficiența relativă, cum ar fi Proven Industries, care l-a dat în judecată pe youtuber, după ce a deschis în câteva secunde un lacăt vândut cu 130 de dolari sub ochii a milioane de internauți, relatează Ars Technica.

Un lacăt „imposibil de spart”

Pe 3 martie, Proven Industries a distribuit pe rețelele sociale o reclamă pentru un nou lacăt. În videoclip, se poate vedea un bărbat atacând violent lacătul Proven model 651, „imposibil de spart”, cu ajutorul unui baros sau al unei clește de tăiat. Fără surprize, dispozitivul, vândut cu 130 de dolari, rezistă. Compania provoacă pe oricine să dovedească contrariul.

Un utilizator a semnalat videoclipul lui Trevor McNally, care și-a construit o mică reputație în domeniu. Proven a răspuns pur și simplu că persoanele ca Trevor McNally „adoră doar lacătele ieftine, lol, pentru că sunt ușor și rapid de spart”. Răspunsul nu a întârziat să apară și a fost dureros…

Într-un videoclip de pe YouTube, îl putem vedea pe expertul în încuietori uitându-se la reclamă în timp ce bea un suc de fructe. Apoi se apropie de un dispozitiv de siguranță Proven și îl deschide în câteva secunde cu ajutorul unei simple bucăți dintr-o doză metalică. Videoclipul a fost vizionat de peste 13 milioane de ori.

Și aici lucrurile se complică. Compania, vizibil iritată, multiplică acțiunile împotriva youtuberului. Mai întâi, un mesaj enigmatic adresat lui Trevor McNally prin Instagram: „Voiam doar să-ți mulțumesc și să-ți spun să fii pregătit”, spune Ron Lee, proprietarul Proven Industries. Tonul este perceput ca amenințător de către youtuber. A doua zi, Ron Lee trimite un mesaj soției youtuberului, care îl interpretează ca o încercare de intimidare.

Conspirație, defăimare și rea-credință

Apoi, compania publică un videoclip de răspuns. Acesta îl acuză pe Trevor McNally că minte în legătură cu toate pregătirile necesare pentru a face deschiderea lacătului mai ușoară. „Este trist să vezi cât de mulți oameni cred tot ce văd online fără să pună întrebări”, spune un angajat.

Departe de a se opri aici, Proven Industries depune mai multe notificări pentru a retrage videoclipul, afirmând că utilizarea videoclipului promoțional al Proven constituie o încălcare a drepturilor de autor. Din partea sa, youtuberul își păstrează calmul și se distrează publicând alte videoclipuri în care sparge încuietori sau lacăte Proven.

În mai 2025, vine lovitura de grație. Proven Industries îl dă în judecată pe youtuber. Compania îl acuză pe creator de încălcarea dreptului de autor, defăimare prin insinuare, publicitate mincinoasă, practici comerciale neloiale și chiar conspirație. Compania invocă principiul „defăimării prin insinuare”. Aceasta susține că videoclipul avea „scop comercial și batjocoritor” și a fost publicat online cu singurul scop de a „umili reclamantul”. Compania producătoare de încuietori susține, de asemenea, că youtuberul „nu se va opri până nu va distruge reputația Proven”.

Toate aceste acuzații sunt considerate de tribunal ca fiind fragile, chiar absurde. Pentru judecători, plângerea nu se bazează pe niciun temei juridic serios. Mai rău, în timpul ședinței, un angajat al Proven a recunoscut că a reușit să reproducă defectul semnalat de youtuber.

„Faptul că un client obișnuit este descurajat să cumpere produsul dvs. din cauza unei critici la adresa acestuia nu corespunde tipului de relație comercială la care se aplică conceptul de ingerință delictuală în relațiile comerciale”, a reamintit judecătoarea.

Tribunalul a respins cererea și a respins acuzația de contrafacere. În iulie, compania a renunțat în cele din urmă la urmărirea penală.

Efectul Streisand

Dar răul era deja făcut. Reacția mai mult decât disproporționată a Proven Industries a provocat un val de indignare online. Pe rețelele sociale, compania a devenit ținta internauților, care au distribuit în masă videoclipul lui Trevor McNally. Mai mulți youtuberi s-au distrat, de asemenea, testând eficacitatea dispozitivului.

Pe forumuri, comentariile ironizează „încuietoarea proastă” și „cea mai proastă strategie de marketing” a anului. „Își dau seama că nu trebuie decât să se prezinte la tribunal cu o cutie de conserve și unul dintre lacătele lor pentru a-și dovedi afirmațiile?”, spune un utilizator. „Răspunsul adecvat al unei companii de securitate ar fi: «Vă mulțumim că ați semnalat această problemă de securitate. Dorim să colaborăm cu dvs. pentru a rezolva această vulnerabilitate»”, adaugă altul.

Compania afirmă că a fost „obligată să dezactiveze comentariile la publicațiile și videoclipurile sale din cauza unui aflux de răspunsuri batjocoritoare și înșelătoare care alimentau povestea falsă vehiculată de McNally în rândul internauților”. Serviciul său de relații cu clienții a primit un „aflux de solicitări false de asistență”… încât acum îi este dificil să răspundă la solicitările legitime. O imagine negativă de care specialistul în încuietori nu va scăpa prea curând.

Acesta este ceea ce se numește efectul Streisand, fenomenul mediatic care amplifică ecoul informației pe care dorim să o combatem. Și exemplele nu lipsesc. În 2013, Beyoncé a vrut să elimine fotografiile de la concertul ei de la Superbowl, pe care le considera inestetice. Această încercare a avut efectul invers: fotografiile s-au răspândit cu viteză mare pe platforme.

Mai recent, același fenomen a fost observat când doi îndrăgostiți au fost filmați fără știrea lor cu o „kiss cam” în timpul concertului Coldplay. S-au despărțit brusc unul de celălalt, ceea ce a trezit curiozitatea internauților, care au reușit să le afle identitatea și au descoperit că era vorba de o relație extraconjugală la locul de muncă.