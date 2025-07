CEO unei companii AI, surprins de o “kiss cam” alături de șefa de la HR, la un concert Coldplay / Reacția lui Chris Martin: “Ori au o aventură, ori sunt doar foarte timizi”

CEO-ul unei companii AI a fost nevoit să-și ceară scuze public după ce o “kiss cam” l-a surprins la un concert Coldplay alături de șefa de la HR. În imaginile proiectate pe scena pe care cânta Chris Martin au apărut la un moment dat o femeie blondă și un bărbat cu părul grizonant, îmbrățișați, în timpul concertului din Massachusetts al turneului mondial al trupei Coldplay, potrivit Jerusalem Post.

Înregistrarea video a momentului, care a fost distribuită masiv online, o arată pe femeie acoperindu-și fața cu mâinile, în timp ce bărbatul se îneacă să iasă complet din cadru.

Chris Martin, la început, a crezut că Jumbotronul a surprins un moment romantic. „Uitați-vă la cei doi”, a spus el.

Potrivit unui videoclip viral TikTok al incidentului, Martin a părut confuz când cei doi s-au ferit de cameră atât de repede.

Coldplay’s Chris Martin accidentally exposes astronomer CEO Andy Byron having an affair with his HR chief Kristin Cabot. pic.twitter.com/GMa2g0EiK3

— Pop Crave (@PopCrave) July 17, 2025