VIDEO O dronă britanică doboară în premieră ținte aeriene cu rachete de precizie

O dronă de fabricație britanică a doborât pentru prima dată ținte folosind rachete de precizie, într-un avans care ar putea ajuta trupele să respingă atacurile avioanelor fără pilot, scrie The Telegraph.

Quadcopterul de mare capacitate a fost echipat cu rachete ghidate cu laser care au fost lansate cu succes asupra unor drone zburătoare în timpul testelor din această vară deasupra unui deșert din Utah.

Se crede că este pentru prima dată când o dronă de acest tip a tras rachete de precizie pentru a distruge o altă dronă aflată în aer.

Trials with the TRV-150, a modified @MalloyAero T-150 & the APKWS weapon system demonstrate how advancements in drone technologies can be harnessed to provide effective and affordable solutions to tackle both emerging UAS threats and more traditional targets.

