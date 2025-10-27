Bursa din Buenos Aires decolează cu peste 20% după victoria electorală a lui Javier Milei

Bursa din Buenos Aires a reacționat spectaculos luni la victoria președintelui ultraliberal Javier Milei duminică în alegerile legislative de la jumătatea mandatului, partidul său obținând puțin peste 40% din voturi la nivel național. Principalul său indice, Merval, a câștigat peste 20% la deschidere. Cu puțin timp înainte, și peso-ul argentinian se apreciase, potrivit Le Figaro.

Moneda argentiniană se tranzacționa la 1.370 de pesos pentru un dolar, la cursul oficial afișat de banca publică Banco Nacion în jurul orei 11:00 (14:00 GMT), ceea ce reprezintă o apreciere spectaculoasă de aproape 9,5% față de închiderea de vineri. La rândul său, rata dobânzii la împrumuturile Argentinei pe 10 ani a scăzut puternic luni. Aceasta s-a situat la 10,51%, față de 14,34% vineri, ceea ce reprezintă o scădere de 3,83 puncte procentuale, o variație deosebit de importantă pe piața datoriei suverane.

Succes electoral masiv

Javier Milei a obținut duminică un vot de încredere răsunător pentru a-și continua reformele, după succesul larg înregistrat la alegerile legislative de la jumătatea mandatului. El a obținut puțin peste 40% din voturi la nivel național, consolidându-și considerabil baza parlamentară și, prin urmare, capacitatea de a promova legi.

Rezultatul, care a contrazis numeroase sondaje, este o mare ușurare pentru executivul argentinian. Incertitudinea legată de alegeri, de menținerea sau nu a cursului de austeritate, a supus economia argentiniană și moneda sa unei presiuni intense din partea piețelor financiare în ultimele două luni.

Acest lucru a declanșat în ultimele săptămâni promisiunea unui ajutor masiv din partea aliatului său american Donald Trump, cu o singură condiție: Statele Unite nu ar fi „atât de generoase” dacă Javier Milei ar pierde.

În noaptea de sâmbătă spre duminică, Donald Trump i-a adresat felicitări lui Javier Milei pentru „victoria sa zdrobitoare”. „Încrederea noastră în el a fost justificată de poporul argentinian”, a reacționat el pe rețeaua sa Truth Social.

Rezultatul de duminică „probabil consolidează acordurile cu Washingtonul, care prevăd că Statele Unite vor furniza un mecanism de schimb valutar de 20 de miliarde de dolari americani, precum și 20 de miliarde de dolari suplimentari din împrumuturi private”, a explicat Benjamin Picton, analist la Rabobank.