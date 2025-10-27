G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Un elicopter şi un avion de luptă ale Marinei SUA s-au prăbuşit…

Avion de vanatoare american F-35B, după ce a decolat de pe un portavion
Sursa foto: creativecommons

Un elicopter şi un avion de luptă ale Marinei SUA s-au prăbuşit în Marea Chinei de Sud

Articole27 Oct • 7.860 vizualizări 0 comentarii

Un elicopter şi un avion de luptă ale Marinei SUA s-au prăbuşit duminică în Marea Chinei de Sud, în două accidente separate care nu s-au soldat cu victime, informează luni AFP.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Un elicopter MH-60R Sea Hawk efectua operaţiuni de rutină de pe portavionul USS Nimitz când s-a prăbuşit în Marea Chinei de Sud, a anunţat într-un comunicat Flota SUA din Pacific.

Cele trei persoane aflate la bordul aeronavei au fost salvate, potrivit autorităţilor.

Aproximativ o jumătate de oră mai târziu, un avion de vânătoare Boeing F/A-18F Super Hornet s-a prăbuşit, de asemenea, în Marea Chinei de Sud în timp ce efectua operaţiuni de rutină de pe portavionul USS Nimitz, potrivit Marinei SUA.

Cele două persoane aflate la bord s-au catapultat şi au fost salvate ulterior, potrivit aceleiaşi surse.

„Toate persoanele implicate sunt în siguranţă şi în stare stabilă”, a declarat Marina SUA, adăugând că ambele accidente sunt în curs de investigare.

Pierderea celor două aeronave are loc în contextul în care preşedintele american Donald Trump se află în primul său turneu în Asia în timpul celui de-al doilea său mandat.

La începutul acestui an, două avioane militare americane de pe portavionul Harry S. Truman s-au prăbuşit în două accidente petrecute în Marea Roşie în decurs de zece zile – unul în timpul aterizării, iar celălalt în timpul unei manevre de mutare a acestuia.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Un Boeing 737 cu 140 de persoane la bord a avut o coliziune în zbor, în SUA, cu un obiect necunoscut, la 11.000 m / Parbrizul a fost fisurat, iar un pilotul rănit / Ipoteza, o coliziune cu un balon meteo

Articole22 Oct • 689 vizualizări
0 comentarii

Un avion cargo a ieșit de pe pistă și a căzut în mare în Hong Kong / Două persoane au murit

Articole20 Oct • 541 vizualizări
0 comentarii

FOTO Albanez prins cu 22 de kilograme de canabis într-un troler, pe care l-a introdus în România cu avionul, pe ruta Atena-București / Bărbatul a fost reținut de DIICOT

Articole18 Oct • 320 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.