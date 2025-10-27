G4Media.ro
Directoarea executivă a Direcţiei de Sănătate Publică Braşov, plasată sub control judiciar…

DNA, Directia Nationala Anticoruptie
Sursa foto: Ilona Andrei / G4Media

Directoarea executivă a Direcţiei de Sănătate Publică Braşov, plasată sub control judiciar / Ea este acuzată că ar fi prevenit reprezentanţii a două spitale în legătură cu controalele ce le vizau și ar fi beneficiat în schimb de facilitarea internării unor apropiaţi şi de analize medicale gratuite

Articole27 Oct • 318 vizualizări 2 comentarii

Directoarea executivă a Direcţiei de Sănătate Publică (DSP) Braşov, Ancuţa Ofelia Blănaru a fost plasată sub control judiciar într-un dosar în care este acuzată de folosire de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informaţii, după ce a prevenit reprezentanţi ai Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov şi ai Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii Braşov în legătură cu controale ale DSP, beneficiind în schimb de facilitarea internării unor apropiaţi şi de analize medicale gratuite, precum şi de programarea mai rapidă a acestora, transmite News.ro.

”Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Braşov au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi luarea măsurii controlului judiciar, începând cu data de 24 octombrie 2025, faţă de inculpata BLĂNARU ANCUŢA-OFELIA, director executiv al Direcţiei de Sănătate Publică Braşov, pentru săvârşirea pentru săvârşirea a trei infracţiuni de folosire, în orice mod, direct sau indirect, de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informaţii, dacă faptele sunt săvârşite în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite”, anunţă luni DNA..

Conform anchetatorilor, la datelede 25 martie 2025 şi 04 octombrie 2025, Blănaru Ancuţa-Ofelia ar fi divulgat către reprezentanţi ai Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov faptul că Direcţia de Sănătate Publică Braşov urmează să efectueze controale la nivelul unităţii medicale, în perioadele respective, dând indicaţii acestora pentru a se pregăti corespunzător şi încălcând astfel caracterul confidenţial al inspecţiei.
”În acest context, inculpata ar fi beneficiat din partea angajaţilor spitalului de facilitarea şi urgentarea internării/externării unor persoane apropiate, de realizarea unor investigaţii medicale şi analize medicale gratuite, precum şi pentru programarea mai rapidă a acestora„, precizează DNA.
La data de 6 octombrie 2025, femeiaar fi divulgat către un reprezentant al Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii Braşov, faptul că Direcţia de Sănătate Publică Braşov urmează să efectueze o inspecţie sanitară la nivelul unităţii medicale, în ziua următoare, în scopul de a se pregăti corespunzător, încălcând astfel caracterul confidenţial al inspecţiei.
Pe timpul cât se află sub control judiciar, Blănaru Ancuţa-Ofelia trebuie să respecte o serie de obligaţii, între care: să se prezinte ori de câte ori este chemată la organul de urmărire penală, să nu părăsească teritoriul României fără acordul procurorilor D.N.A., să nu comunice direct sau indirect, pe nicio cale, cu persoanele menţionate în ordonanţa de dispunere a controlului judiciar şi să nu exercite funcţia de director executiv al Direcţiei de Sănătate Publică Braşov în exercitarea căreia a săvârşit faptele sau vreo altă activitate în cadrul Direcţiei de Sănătate Publică Braşov.
De asemenea, i s-a atras atenţia că, în caz de încălcare cu rea-credinţă a obligaţiilor care îi revin, măsura controlului judiciar se poate înlocui cu măsura arestului la domiciliu sau măsura arestării preventive.
Procurorii DNA au făcut, în 23 octombrie, 18 percheziţii în Braşov, la persoane şi instituţii în legătură cu acest caz.

2 comentarii

  1. DNA se face că lucrează, peștii mici sunt specialitatea casei, peștii mari sunt INTANGIBILI că au PROTECȚIE POLITICĂ, DEMISIA VOINEAG

  2. De când se ocupă DNA de micile GĂINĂRII…???

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.