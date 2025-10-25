Misterul bărbatului elegant surprins de un fotograf AP la Luvru, după spectaculosul jaf de la muzeul parizian

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Era, în aproape toate privințele, o fotografie obișnuită distribuită de Associated Press către mass-media. Aceasta arăta trei polițiști sprijinindu-se de o mașină argintie parcată în curtea Muzeului Luvru din Paris, la câteva ore după jaful îndrăzneț al unei colecții de bijuterii ale coroanei franceze, duminică, scrie New York Times.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Dar apoi a fost observat bărbatul elegant care stătea cu nonșalanță în partea dreaptă a fotografiei.

Polițiștii, potrivit legendei AP, erau acolo pentru a bloca intrarea în muzeu. Dar bărbatul, îmbrăcat într-o vestă cu nasturi, un trench și o pălărie fedora, care părea să supravegheze scena, a fost un motiv mai mult decât suficient pentru ca internetul să se năpustească asupra lui.

În zilele de după încărcarea fotografiei, utilizatorii rețelelor sociale — care romantizaseră jaful ca pe un film hollywoodian — au inventat numeroase teorii despre cine ar putea fi bărbatul necunoscut.

Mulți au sugerat că era un detectiv repartizat la caz, care se întâmplase să preia mai multe elemente de stil de la personaje fictive precum Sherlock Holmes și Hercule Poirot.

„Nu vom rezolva niciodată cazul cu un detectiv care poartă o pălărie fedora”, a scris Melissa Chen, o directoare din domeniul tehnologiei cu sediul în Londra, într-o postare pe X care a fost vizualizată de peste cinci milioane de ori. „Pentru a rezolva cazul, avem nevoie de un detectiv nebărbierit, supraponderal, epuizat, care se află în mijlocul unui divorț. Un alcoolic funcțional pe care restul departamentului îl urăște.”

Alții au îndemnat Netflix să obțină drepturile asupra poveștii bărbatului pentru o viitoare serie. Unii au spus că el era pur și simplu francez.

Apoi, destul de repede, conversația s-a schimbat. Acest bărbat îmbrăcat elegant, au presupus unii utilizatori de social media, nu era real. Era imaginea unui detectiv francez generată cu ajutorul inteligenței artificiale.

Presupunerea că era o creație a inteligenței artificiale părea plauzibilă, deoarece imaginea avea ceva care, pentru Matt Groh, profesor la Universitatea Northwestern, a cărui cercetare se concentrează pe imaginile generate de inteligența artificială, „părea ciudat”.

Poate pentru că bărbatul era incredibil de bine îmbrăcat și atât de anacronic în comparație cu oamenii din jurul său. Pălăria lui fedora este înclinată exact așa cum trebuie. Pielea lui pare impecabilă. Arată „prea bine” pentru a fi real, a spus Groh, ca o vedetă dintr-un vechi film alb-negru de la Hollywood.

Fotograful care a făcut fotografia a confirmat însă că bărbatul era, de fapt, real și că era doar un trecător care nu avea nicio legătură cu ancheta.

„Nu-l cunosc”, a spus Thibault Camus, fotograful A.P. care a făcut fotografia, într-un interviu acordat joi. „Nu știu dacă este francez. Poate este turist? Poate este englez.”

Ținuta bărbatului l-a determinat pe Camus să surprindă ceea ce i s-a părut un moment semnificativ – cineva îmbrăcat în stil vechi ieșind dintr-o clădire istorică. „Demodat, așa cum poate fi un muzeu”, a adăugat Camus.

O altă imagine realizată de Camus, cu aceeași alee și aceiași polițiști, dar cu o femeie îmbrăcată într-un trench și o șapcă maro Yankees în locul bărbatului, părea să confirme instinctele sale creative.

Cu toate acestea, au existat și alți factori, în afară de stilul impecabil al bărbatului, care ar fi putut induce în eroare spectatorii să creadă că imaginea a fost creată sau modificată cu ajutorul inteligenței artificiale, a spus Groh, inclusiv faptul că una dintre versiunile imaginii distribuite avea o rezoluție deosebit de scăzută.

„Dacă are o rezoluție foarte mare, atunci este mai puțin probabil să fie generată de inteligența artificială, pur și simplu pentru că este foarte greu să generezi o rezoluție foarte mare”, a spus Groh.

Există, de asemenea, o proliferare a instrumentelor de inteligență artificială, cum ar fi Nano Banana de la Google, care permit utilizatorilor să insereze o persoană sau un obiect într-o imagine. „Cineva ar putea gândi: «Poate că a fost copiat și lipit»”, a spus Groh. „Vă puteți imagina întreaga scenă în care acest tip nu exista și ar arăta exact la fel.”

El a adăugat că, deoarece suntem înconjurați de astfel de imagini și instrumente generate de inteligența artificială, utilizatorii sunt acum învățați să fie sceptici față de tot ceea ce văd.

„Oamenii își dezvoltă cunoștințele despre inteligența artificială”, a spus Groh, iar cel mai bun mod în care utilizatorii pot afla dacă o imagine de acest fel este autentică este ca A.P. să spună: „Îl cunoaștem pe fotograful care a făcut această fotografie – este o imagine reală”.

Camus, fotograful A.P., a fost bucuros să facă acest lucru.