După jaful spectaculos de la Luvru, muzeul renunță la sloganul “Evadați la Luvru”

La patru zile după spectaculosul jaf al celor opt bijuterii expuse în galeria lui Apollo, muzeul Luvru și-a modificat sloganul de bun venit. „Evadați la Luvru”, afișat de la începutul anului 2021, a devenit pur și simplu… „Muzeul Luvru”, scrie Le Figaro.

Duminică, 19 octombrie, patru hoți, doi la bordul unui camion echipat cu un elevator și doi pe un scuter puternic, au ajuns în fața muzeului la ora 9:30, la nivelul cheiului François Mitterrand.

Ei au securizat locul cu conuri Lübeck, blocuri portocalii de șantier. Platforma elevatoare a fost amplasată de pe cheiul François Mitterrand, care se întinde de-a lungul Senei, către fereastra de la primul etaj al Luvrului, cel mai faimos și cel mai vizitat muzeu din lume.

Doi hoți sparg o fereastră cu ajutorul unui disc de tăiat și intră în galeria Apollo. Comandată de Ludovic al XIV-lea pentru a-și exalta gloria de Rege-Soare, această sală adăpostește colecția regală de pietre prețioase și diamantele Coroanei, care numără aproximativ 800 de piese.

Opt piese furate

În interior, la ora 9:34, precizează parchetul din Paris, hoții sparg două vitrine, tot cu ajutorul unui disc de tăiat. Cu fețele acoperite, cei doi bărbați fură opt piese, toate din secolul al XIX-lea.

Mai exact, este vorba de o diademă din setul reginei Marie-Amélie și al reginei Hortense, un colier din setul de safire al reginei Marie-Amélie și al reginei Hortense, un cercel dintr-o pereche din setul de safire al reginei Marie-Amélie și al reginei Hortense, un colier cu smaralde din setul de bijuterii al Mariei-Louise, o pereche de cercei cu smaralde din setul de bijuterii al Mariei-Louise, o broșă numită „broșă relicvar”, o diademă a împărătesei Eugénie și o mare fundă de corsaj a împărătesei Eugénie (broșă).

Directoarea Luvrului a estimat miercuri că restaurarea prețioasei coroane a împărătesei Eugénie, pe care hoții din muzeu au lăsat-o în urmă duminică în timpul fugii, este „delicată”, dar „posibilă”.

„Slăbiciune în protecția perimetrală”

Audiată de comisia pentru afaceri culturale a Senatului miercuri, 22 octombrie, Laurence des Cars a recunoscut, de asemenea, deficiențe în sistemul de supraveghere exterior al marelui muzeu parizian și a propus noi măsuri, printre care un comisar de poliție în incinta acestuia. „Sistemul de securitate astfel cum este instalat astăzi în galeria lui Apollon a funcționat perfect”, inclusiv toate alarmele, a asigurat directoarea.

Cu toate acestea, ea a recunoscut că sistemul de supraveghere video din exteriorul gigantului palat era „foarte insuficient”, evocând o „slăbiciune în protecția perimetrală”: „Nu am detectat suficient de devreme sosirea hoților”. „Există câteva camere perimetrale, dar acestea sunt vechi (…), parcul este foarte insuficient, nu acoperă toate fațadele Luvrului și, din păcate, în partea galeriei Apollo”, unde a avut loc furtul, „singura cameră este orientată spre vest și, prin urmare, nu acoperea balconul vizat de spargere”, a detaliat ea.