Scandal la conducerea Primăriei Ploieşti. Primarul Mihai Polițeanu şi viceprimarul Alexandru Săraru (AUR) se acuză reciproc de fapte penale / Totul a pornit de la o executare silită

Primarul Ploieştiului, Mihai Poliţeanu (foto dreapta), anunţă că l-a reclamat la Parchet pe viceprimarul oraşului, Alexandru Săraru (foto stanga), şi că i-a retras acestuia atribuţiile, după ce viceprimarul şi-ar fi folosit funcţia pentru a împiedica o executare silită care îl vizează. În replică, viceprimarul susţine că acţiunea este una pur politică şi are la bază dorinţa primarului de a-l înlocui cu o persoană care îi este apropiată. Săraru afirmă că l-a denunţat, la rândul său, pe Poliţeanu la Parchet şi că va mai depune plângeri împotriva acestuia, transmite News.ro.

Primarul municipiului Ploieşti, Mihai Poliţeanu, îl acuză, joi, într-o postare pe Facebook, pe viceprimarul Alexandru Săraru că a blocat executarea silită în urma unei popriri.

”Alexandru Săraru, prevalându-se de calitatea sa de viceprimar al municipiului Ploieşti şi de ascendentul ierarhic asupra funcţionarilor din subordine, a acţionat în cursul anului 2025 pentru a împiedica executarea silită pornită împotriva sa în baza unor hotărâri judecătoreşti de încuviinţare a executării silite (…); Din cauza acestor acţiuni, Primăria Ploieşti a ajuns în situaţia să îşi încalce obligaţiile legale imperative cf. art 787 Cod de Procedură Civilă ca în termen de 5 zile de la comunicarea popririi să indisponibilizeze sumele de bani şi să procedeze la reţinerea şi virarea acestora către executorul judecătoresc”, scrie Mihai Poliţeanu.

El susţine că a aflat săptămâna trecută despre situaţie, când executorul judecătoresc a trimis notificare ”privind iminenţa validării popririi împotriva UAT Ploieşti”, edilul afirmând că l-a ”somat” pe viceprimar să-şi plătească în termen de cinci zile datoriile personale. Poliţeanu spune că Săraru a ”ignorat” somaţia ”şi a adus astfel UAT Ploieşti în situaţia ca în cursul zilei de azi (joi – n.r.) să plătească din bani publici datoriile viceprimarului pentru a evita blocarea conturilor Primăriei”.

În plus, Mihai Poliţeanu mai spune că ”este iminentă aplicarea unor amenzi date UAT Ploieşti din cauza încălcării legii de către Primărie ca urmare a acţiunilor domnului Săraru”.

Primarul face plângere penală împotriva viceprimarului

În acest context, edilul anunţă că a decis să sesizeze Parchetul ”pentru posibila săvârşire” a infracţiunilor de instigare la abuz în serviciu, folosirea funcţiei pentru favorizarea unor persoane (în interes propriu) în formă continuată, înşelăciune, nerespectarea hotărârilor judecătoreşti, şantaj şi purtare abuzivă de către Alexandru Săraru.

Poliţeanu a decis retragerea tuturor atribuţiilor de serviciu ale viceprimarului Săraru, ”recuperarea prejudiciului financiar produs de acesta municipiului Ploieşti” şi sesizarea Comisiei de Disciplină în cazul funcţionarului public care a ascuns şi a favorizat faptele viceprimarului.

”Suplimentar, am transmis colegilor politici că, din punctul meu de vedere, dl Săraru nu mai poate ocupa funcţia pe care o deţine şi că trebuie luată o decizie în Consiliul Local”, mai anunţă Mihai Poliţeanu.

Viceprimarul spune că acţiunile edilului au scopul de a-l denigra pentru a-l schimba din funcţie

Contactat telefonic, viceprimarul Alexandru Săraru (AUR) a declarat pentru News.ro că acţiunile lui Mihai Poliţeanu au ca scop denigrarea acestuia pentru a-l schimba din funcţie cu o persoană care îi este apropiată. Săraru spune că, încă de la alegerea sa în funcţie de către Consiliul Local, primarul, ales independent, nu l-a acceptat.

”Este o acţiune de denigrare a domnului primar la adresa mea, pentru interese personale. Totul a pornit încă de la alegerile locale, când domnul Poliţeanu nu a reuşit să impună pe funcţia de viceprimar pe un prieten al său, domnul Tonsciuc, şi de atunci au început numai denigrări, numai piedici, începând cu refuzul de a angaja pe cabinetul meu anumite persoane în funcţia de consilier, ceea ce reprezintă un abuz, continuând cu faptul că mi-a acordat doar două atribuţii, care sunt mai mult decorative, pentru a nu-şi pierde dânsul din influenţă. De atunci duce o campanie concertată”, afirmă Alexandru Săraru.

El admite că are popriri de aproximativ 20.000 de lei pe salariu şi spune că luna trecută a plătit 8.000 din această sumă. El a explicat că a cerut unei angajate a Primăriei să îi pună poprire pe salariu dacă el nu face dovada că a plătit banii aferenţi popririi, subliniind că are drept dovezi discuţiile purtate cu aceasta pe WhatsApp.

”Cu doamna de la Financiar a avut o discuţie şi i-am spus: Dacă vă trimit eu dovada plăţilor, nu mai faceţi dvs. poprire, dacă nu v-o trimit, faceţi! Am conversaţiile cu dânsa pe WhatsApp. I-am trimis dovezile când mi s-au luat bani din cont. Între timp, când mi-a spus doamna de la Financiar că a mai venit o poprire, i-am spus: dacă nu vă trimit eu dovada că am plătit, opriţi dvs. banii!. (…) Am fost la dânsa la birou şi i-am spus: vă rog să spuneţi public dacă eu am făcut presiuni asupra dvs! A spus că nu. Realitatea că nu e nimic ce să fi făcut ilegal de-a lungul vieţii, nu am scheleţi în dulap”, susţine Alexandru Săraru.

Săraru: ”O variantă e că îi e frică de ce pot afla dacă pleacă în concediu şi rămân eu în locul dânsului”

El avansează ideea că, în realitate, primarului Mihai Poliţeanu i-ar fi teamă de ce ar putea afla viceprimarul dacă Poliţeanu pleacă în concediu şi Săraru îi preia atribuţiile.

”Nu-şi pune nimeni întrebarea că eu, fiind înlocuitorul de drept al primarului, de ce domnul primar nu şi-a luat concediu decât două zile într-un an, în perioada în care şi eu eram în concediu? (…) Mă întreb dacă nu cumva sunt interese foarte mari la mijloc. Încă de la începutul mandatului am fost chemat de domnul primar şi de domnul city manager că nu sunt de-al lor”, spune Alexandru Săraru.

El susţine, la rândul său, că miercuri a trimis prin e-mail, la Parchet, o plângere penală împotriva primarului Mihai Poliţeanu pe care îl acuză că abuzează de funcţia sa şi spune că e posibil ca în viitorul apropiat să mai depună o sesizare penală.

Alexandru Săraru susţine că, dacă ar fi schimbat din funcţie, s-ar adresa instanţei de judecată, arătând că e nevoie de ”un motiv serios”.

”Nu există probe, pentru că nu s-a întâmplat nimic ilegal. Dacă se spune că problema este că eu am pus presiune pe un angajat al Primăriei, există două variante: ori discuţiile private, pe care le avem pe telefon, ori o discuţie faţă în faţă care vă asigur că nu a avut loc. Doamna a spus public că nu am făcut presiuni asupra sa. Nu aş fi avut niciun motiv să mă sustrag, pentru că, dacă nu se întâmpla acum, s-ar fi întâmplat oricum”, adaugă Alexandru Săraru.