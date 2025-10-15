Consiliul de Stat francez respinge a treia oară un recurs al lui Marine Le Pen împotriva pedepsei ineligibilităţii sale pe o perioadă de cinci ani în scandalul unor angajări fictive de asistenţi ai unor europarlamentari

Consiliul de Stat respinge miercuri un al treilea recurs al şefei Partidului Rassemblement National (RN, extremă dreapta) Marine Le Pen împotriva aplicării imediate a pedepsei ineligibilităţii, la care a fost condamnată de către un Tribunal Corecţional de la Paris, în martie, în scandalul unor angajări fictive de asistenţi ai unor europarlamentari ai Frontului Naţional (FN, în prezent RN), relatează agenția de știri AFP, citată de News.ro.

Preşedinta grupului parlamentar RN în Adunarea Naţională a fost condamnată la patru ani de închisoare – doi cu executare, cu purtarea unei brăţări electronice -, la plata unei amenzi în valoare de 100.000 de euro şi la o perioadă de ineligibilitate de cinci ani în scandalul asistenţilor europarlamentarilor FN.

Marine Le Pen urmează să fie judecată în apel într-un proces prevăzut în perioada 13 ianuarie-12 februarie.

Ea contestă ştergerea sa de pe listele electorale, în aprilie, şi cerea Consiliului de Stat să transmită o problemă prioritară de constituţionalitate (QPC) Consiliului Constituţional.

Această executare provizorie a pedepsei ineligibilităţii o împiedică să candideze în alegerile legislative sau prezidenţiale.

Ea a fost judecată alături de alţi membri RN în dosarul asistenţilor parlamentari ai eurodeputaţilor.

În virtutea jurisprudenţei Consiliului Constituţional, ei i s-a retras mandatul de consilieră departamentală în Pas-de-Calais la 18 aprilie.

Această procedură a necesitat timp din cauză că prefectura a foste nevoită să aştepte notificarea hotărârii înainte să o oună în aplicare.

Ea îşi păstrează, în schimb, mandatul de deputată din Pas-de-Calais.