Criza politică din Franța: Cel mai mare coșmar al UE nu a părut niciodată atât de real (Politico)

Temerile Bruxelles-ului că un membru fondator al Uniunii Europene ar putea să se îndrepte spre extrema dreaptă au fost brusc reactivate săptămâna aceasta, pe măsură ce criza politică din Franța a luat amploare, determinând unul dintre aliații istorici ai președintelui francez Emmanuel Macron să se alăture corului oponenților care îi cer să demisioneze, scrie Politico.

Președintele francez se află sub o presiune extraordinară după ce ultima încercare a prim-ministrului său de a forma un guvern funcțional s-a prăbușit în doar 14 ore și cu alegeri noi în lunile următoare, dacă nu chiar în săptămânile următoare, care par din ce în ce mai probabile.

Atât la nivel prezidențial, cât și parlamentar, victoria Reunirii Naționale a lui Marinei Le Pen este acum posibilă, ceea ce înseamnă că o figură eurosceptică, de extremă dreapta, ar putea în curând să vorbească în numele Franței în instituțiile centrale ale UE, adăugându-se corului tot mai puternic al vocilor populiste de dreapta.

„Avem un continent care a trecut prin război, lockdown, un fel de dictatură ușoară la Budapesta, suntem obișnuiți să continuăm să funcționăm cu multe șocuri”, a declarat un oficial al Comisiei Europene, care, la fel ca și alții citați în acest articol, a primit anonimatul pentru a putea vorbi deschis.

Dar „Le Pen este diferită”, a recunoscut el, referindu-se la o evaluare larg împărtășită la Bruxelles, potrivit căreia o schimbare radicală a conducerii Franței ar avea consecințe de anvergură pentru UE.

În timp ce extrema dreaptă îl îndeamnă pe Macron să convoace noi alegeri parlamentare, evenimentele din această săptămână ridică și perspectiva unor alegeri prezidențiale anticipate, în cazul în care Macron va fi la un moment dat forțat să demisioneze – ceva ce el a exclus întotdeauna cu fermitate, promițând că va rămâne în funcție până la sfârșitul mandatului său, în 2027.

Dacă Reunirea Națională ar ajunge la putere în Franța, acest lucru ar spori semnificativ problemele UE, deja personificate la masa Consiliului de Viktor Orbán din Ungaria și Robert Fico din Slovacia, la care se va alătura probabil în curând Andrej Babiš, după recentul său triumf electoral în Republica Cehă.

Noua val de populism amenință să deraieze politicile blocului în sectoare critice, cu îngrijorări deosebit de acute în ceea ce privește Rusia și politica de apărare. Orbán și Fico s-au opus eforturilor UE de a impune sancțiuni Moscovei de la invazia pe scară largă a Ucrainei.

Babiš a promis să renunțe la inițiativa privind muniția pentru Ucraina, să conteste planurile NATO de a crește cheltuielile militare și să se confrunte cu Comisia în legătură cu Pactul verde – care se află, de asemenea, în vizorul lui Le Pen.

Liderul francez de extremă dreapta s-a pronunțat în mod constant împotriva intensificării ajutorului acordat Kievului, acuzându-l pe Macron de politici belicoase atunci când, de exemplu, acesta s-a opus curentului de gândire european și a sugerat trimiterea de trupe în Ucraina.

Deși Franța nu a fost cel mai mare contribuitor financiar al Kievului în ceea ce privește ajutorul militar, „leadershipul” retoric al lui Macron în privința Ucrainei a fost un factor major de sprijin pentru țara aflată în conflict și pentru consolidarea apărării Europei, a declarat un înalt oficial al unui guvern al UE. Odată ce el va pleca, „acest lucru ar fi complet în pericol – știm că Le Pen nu ar continua pe aceeași linie”.

RN s-a opus vehement viziunii lui Macron în ceea ce privește posibilitatea împărțirii umbrelei nucleare a Franței sau punerea în comun a resurselor militare pe măsură ce războiul se extinde pe continent.

Întrebată recent pe canalul de televiziune LCI dacă armele nucleare franceze ar putea fi staționate într-o zi în Germania sau Polonia, Le Pen a avut un răspuns tăios: „Și apoi ce urmează?”

Ea a reiterat, de asemenea, promisiunile anterioare de a părăsi comandamentul militar integrat al NATO, deși a promis să continue colaborarea cu aliații, inclusiv cu Statele Unite, în misiuni militare cheie.

Cel mai rău scenariu pentru eurofili s-ar putea, desigur, să nu se materializeze niciodată. În ciuda retoricii sale optimiste, RN trebuie încă să demonstreze că poate depăși barierele electorale care l-au constrâns în mod constant.

În sistemul electoral francez, cu două tururi, partidele trebuie să fie susținute efectiv de peste 50% dintre alegători în turul doi pentru a câștiga. Acest prag a fost deosebit de greu de depășit pentru Le Pen și trupele sale, alegătorii de diferite orientări politice fiind motivați până acum să se unească în spatele candidaților mainstream pentru a ține extrema dreaptă la distanță – deși cu o marjă din ce în ce mai mică.

Cu toate acestea, RN a înregistrat câștiguri extraordinare și este acum cel mai mare grup politic din camera inferioară, controlând împreună cu aliații săi aproximativ un sfert din locuri. În 2017, când Macron a fost ales pentru prima dată, avea doar o mână de locuri.

Chiar și în actuala situație politică haotică, obținerea majorității absolute este dificilă, a declarat Mathieu Gallard de la institutul de sondaje Ipsos.

Dar peisajul politic profund divizat înseamnă că așa-numitul front republican, în cadrul căruia alte partide se aliază împotriva extremei drepte între cele două tururi pentru a o ține la distanță, pare serios slăbit.

RN se situează în prezent la aproximativ 33% (un nivel similar cu cel obținut la alegerile legislative de anul trecut) pentru un potențial vot parlamentar viitor, potrivit Opinionway, blocul de stânga moderată fiind estimat la 18-24%, iar tabăra centristă a lui Macron ocupând locul al treilea, cu 14-16%.

Dacă partidul lui Le Pen câștigă majoritatea absolută într-o alegere parlamentară anticipată sau se apropie de aceasta, protejatul ei, Jordan Bardella, va fi în măsură să revendice funcția de prim-ministru și să numească un guvern de extremă dreapta.

Asta înseamnă că RN ar prezida poziția Franței în Consiliul UE, unde reprezentanții guvernelor negociază legi împreună cu Parlamentul European.

Extrema dreaptă la Bruxelles

În timp ce toată lumea din Bruxelles are în minte alegerile prezidențiale, oamenii „subestimează complet cum ar arăta o confruntare generală” în Consiliu, a spus același oficial al Comisiei citat mai sus, Franța lucrând pentru a bloca legislația emisă de Comisie într-o gamă largă de sectoare.

O viitoare Franță de extremă dreapta ar fi totuși în minoritate, cel puțin pentru moment.

„În ceea ce privește automobilele, de exemplu, vor avea de partea lor doar ungurii. Vor pierde. În ceea ce privește Mercosur, vor pierde”, a declarat oficialul, referindu-se la un proiect de acord comercial între UE și grupul Mercosur al țărilor sud-americane care așteaptă posibila semnare pe 5 decembrie.

Marea întrebare care planează asupra Europei este dacă multiplele curente de populism de dreapta de pe continent se pot uni la un moment dat pentru a forma o minoritate de blocaj, blocând funcționarea UE.

Gallard de la Ipsos a declarat că un astfel de scenariu este puțin probabil pe termen scurt, în ciuda faptului că partidele de extremă dreapta au obținut rezultate bune în sondajele pentru alegerile viitoare, cum ar fi alegerile din Olanda de la sfârșitul lunii octombrie.

„Când te uiți la alte țări, vezi situații care sunt de fapt destul de contrastante”, a spus el. „De exemplu, în Olanda, la prima vedere, Partidul pentru Libertate [al lui Geert Wilders] conduce în sondaje, dar probabil va obține un scor semnificativ mai mic decât la ultimele alegeri.”

Naționaliștii populiti vor fi, de asemenea, probabil actori cheie în alegerile de anul viitor din Suedia și Ungaria, unde Viktor Orbán candidează pentru realegere. La alegerile din Germania din februarie anul acesta, alegătorii au acordat partidului de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) cel mai bun rezultat național din istorie, cu 21% din voturi, făcându-l al doilea partid ca mărime din țară.

„Cea mai strategică modalitate de a privi acest fenomen este să înțelegem că fiecare țară va avea, mai mult sau mai puțin, momentul său „populist”, a declarat Grégoire Roos, director de programe pentru Europa și Rusia la think tank-ul Chatham House din Londra. „Singurul lucru pe care îl putem spera este ca aceste momente să nu se producă toate în același timp.”