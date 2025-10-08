G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Moțiunea de destituire a lui Emmanuel Macron a fost declarată inadmisibilă de…

emmanuel macron
Sursa foto: Aurelien Morissard / POOL / AFP

Moțiunea de destituire a lui Emmanuel Macron a fost declarată inadmisibilă de biroul Adunării Naționale

Articole8 Oct • 361 vizualizări 0 comentarii

Moțiunea de destituire a președintelui francez Emmanuel Macron, depusă de La France insoumis,e a fost considerată inadmisibilă de membrii biroului Adunării Naționale, reuniți în dimineața zilei de miercuri, 8 octombrie. Cinci membri ai biroului au votat pentru, zece împotriva și cinci s-au abținut, potrivit BFM TV.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

La câteva minute după anunțarea demisiei lui Sébastien Lecornu, luni, membrii La France insoumise au solicitat în unanimitate examinarea moțiunii de destituire a lui Emmanuel Macron. Moțiunea a fost depusă de 104 deputați.

Președinta grupului LFI din Adunarea Națională, Mathilde Panot, a acuzat Rassemblement National că îl protejează pe Macron, după ce reprezentanții extremi drepte s-au abținut de la vot în timpul examinării moțiunii de destituire.

„Încă o dată, ca de obicei, Rassemblement National îl salvează pe Emmanuel Macron”, a declarat ea în fața presei franceze.

Negocierile sunt încă în curs

La France insoumise rămâne favorabilă destituirii șefului statului și organizării unei noi alegeri prezidențiale. „La vârful statului avem pe cineva care face ce vrea, căruia nu-i mai pasă de nimic. Singura soluție este ca el să plece”, a declarat deputatul LFI David Guiraud.

În paralel, negocierile purtate de premierul demisionar cu forțele politice continuă miercuri cu socialiștii, ecologiștii și comuniștii. Sébastien Lecornu „va raporta apoi concluziile sale” lui Emmanuel Macron și ar trebui să se exprime la jurnalul televizat France 2 la ora 20:00.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Franța, în criză politică profundă / Opțiunile președintelui Emmanuel Macron s-au redus vizibil

Articole7 Oct • 1.223 vizualizări
0 comentarii

Macron ar trebui să demisioneze, spune fostul său prim-ministru Edouard Philippe

Articole7 Oct • 597 vizualizări
0 comentarii

Care sunt opțiunile lui Emmanuel Macron pentru a încerca să readucă stabilitatea politică în Franța, după demisia premierului Sébastien Lecornu?

Articole6 Oct • 1.194 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.