Institutul pentru Studiul Războiului: Moscova testează primele faze ale unei strategii de război împotriva NATO

Rusia a intensificat o campanie informațional-psihologică ce ar putea face parte din pregătirile pentru un posibil război cu NATO – arată un raport al Institutului pentru Studiul Războiului (ISW), citat de Rador.

Potrivit analiștilor, rușii ar putea organiza o provocare sub steag fals.

ISW menționează o declarație a Serviciului de Informații Externe al Rusiei, care a susținut că Marea Britanie ar plănui un atac al unei grupări de ruși pro-ucraineni asupra unei nave a Marinei ucrainene sau asupra unei nave civile străine într-un port european.

Conform versiunii serviciilor secrete ruse, sabotorii ar urma să pretindă că au acționat la ordinul Moscovei, iar Marea Britanie ar intenționa să echipeze gruparea cu echipamente subacvatice fabricate în China, pentru a acuza Beijingul de sprijinirea agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei.

ISW subliniază că această afirmație repetă acuzații similare privind presupuse acțiuni ilegale îndreptate împotriva unor state europene precum Polonia, Moldova și Serbia, iar în ultimele săptămâni, asemenea declarații apar tot mai des, formând un nou tipar coordonat de activitate.

„Acest model organizat de acțiuni indică faptul că Rusia a intrat în prima fază de pregătire pentru trecerea la un nivel superior de război față de cel actual – de exemplu, către un viitor conflict între NATO și Rusia” – se arată în raport.

Analiștii amintesc de asemenea că, din toamna anului 2025, se constată o creștere semnificativă a activității militare ruse, inclusiv incursiuni cu drone în spațiul aerian al țărilor NATO.

Totuși, ISW precizează că, deocamdată, nu există indicii că Moscova ar fi luat o decizie privind declanșarea unui război de amploare mai mare și nici un calendar clar pentru un astfel de scenariu.

Raportul menționează, însă că Rusia implementează planuri strategice pe termen lung care ar putea face parte din pregătirile pentru un posibil conflict cu NATO – inclusiv reorganizarea districtelor militare de la frontiera vestică și extinderea bazelor militare de la granița cu Finlanda.

În același timp, ISW notează că nu observă semne că Moscova s-ar pregăti activ, în prezent, pentru o confruntare imediată cu NATO.

Raportul subliniază că, prin asemenea declarații despre „atacuri sub steag fals”, Moscova urmărește să răspândească frică în rândul europenilor, să submineze unitatea NATO și să reducă sprijinul acordat Ucrainei.

Pe plan intern, astfel de afirmații sunt menite să creeze imaginea unui „Occident amenințător” și să pregătească opinia publică rusă pentru o posibilă escaladare a confruntării cu Vestul.

