Premier League: Manchester City a pierdut la Newcastle, scor 1-2

Echipa engleză Manchester City a pierdut sâmbătă seara, în deplasare, scor 1-2, meciul cu Newcastle United, din etapa a 12-a a Premier League, transmite News.ro.

Soarta meciului de pe St James’ Park s-a decis în numai şapte minute din partea secundă. Mai întâi Harvey Barnes a deschis scorul pentru Newcastle, în minutul 63, din pasa lui Bruno Guimaraes. Ruben Dias a egalat în minutul 68, dar două minute mai târziu Harvey Barnes a reuşit dubla şi a adus victoria lui Newcastle, care s-a impus cu 2-1 în faţa „cetăţenilor”.

În ierarhia din Premier League, Manchester City e pe locul 3, cu 22 de puncte, elevii lui Guardiola ratând ocazia de a rămâne în plasa liderului, Arsenal Londra. Newcastle, cu doar a patra victorie stagională, se află pe locul 14, cu 15 puncte.