Ascultă articolul

G20, grupul celor mai mari economii ale lumii, a condamnat sâmbătă doar indirect războiul purtat de Rusia împotriva Ucrainei din 2022 în declaraţia sa finală de la Johannesburg, relatează agenția dpa, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Potrivit ţării gazdă, Africa de Sud, „Declaraţia liderilor”, adoptată în timpul primei sesiuni de lucru a summitului G20 de la Johannesburg, nu menţionează explicit Rusia sau pe preşedintele său, Vladimir Putin.

Cu toate acestea, prima pagină a declaraţiei finale de 30 de pagini, adoptată neobişnuit de devreme la summitul care se încheie duminică, conţine referinţe lipsite de ambiguitate la acţiunile Rusiei în Ucraina.

G20 a reafirmat că, în conformitate cu Carta ONU, „toate statele trebuie să se abţină de la ameninţarea sau utilizarea forţei pentru a obţine câştiguri teritoriale, împotriva integrităţii teritoriale şi suveranităţii sau a independenţei politice a oricărui stat”.

De asemenea, declaraţia subliniază că statele ar trebui să menţină relaţii de prietenie între ele, „inclusiv prin promovarea şi încurajarea respectului pentru drepturile omului”. Putin este acuzat de încălcări grave ale drepturilor omului în războiul împotriva Ucrainei.

Înainte de întâlnire, nu era clar dacă va exista o declaraţie finală comună sau doar o declaraţie din partea ţării gazdă, din cauza boicotării summitului de către preşedintele american Donald Trump.

El este absent deoarece acuză guvernul sud-african de represiune severă împotriva fermierilor albi. Africa de Sud respinge acuzaţiile ca fiind nefondate.

Purtătorul de cuvânt al preşedintelui sud-african Cyril Ramaphosa, Vincent Magwenya, a afirmat că declaraţia finală a fost adoptată în unanimitate. Fără a numi direct SUA, el a spus: „Nu putem încălca regulile pentru o singură ţară”.

În plus faţă de Trump, preşedinţii Rusiei şi Chinei, Vladimir Putin şi Xi Jinping, şi-au anulat şi ei, printre alţii, participarea la primul summit G20 organizat de pe continentul african.