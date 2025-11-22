Home » Articole » Femeie moartă, cel mai probabil sfâșiată de câini, pe ulița unui sat din Vaslui

Femeie moartă, cel mai probabil sfâșiată de câini, pe ulița unui sat din Vaslui

22 nov. 2025
1315
Femeie moartă, cel mai probabil sfâșiată de câini, pe ulița unui sat din Vaslui
Sursa foto: Pexels
Ascultă articolul

O femeie de 85 de ani a fost găsită moartă, cel mai probabil sfâșiată de câini, sâmbătă seara, pe o uliță dintr-un sat din Vaslui. Moartea femeii este anchetată de polițiști, transmite agenția Mediafax.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -

Ambulanța Vaslui a intervenit, sâmbătă seara, în localitatea Plopi, unde a fost găsită o femeie în vârstă de 85 de ani, inconștientă pe ulița satului.

Femeia avea mâna amputată, iar sătenii cred că aceasta a fost victima câinilor comunitari.

„Echipajul medical ajuns acolo a găsit victima fără semne vitale și semnele morții deja instalate. Prezenta o plagă de mari dimensiuni la nivelul membrului superior drept cu amputația antebrațului. Segmentul amputat nu a putut fi găsit. La acest moment cauza morții nu este cunoscută, dar sătenii suspectează că victima ar fi putut fi agresată de mai mulți câini vagabonzi care sunt prezenți în zona respectiva în mod constant”, transmit reprezentanții Serviciului Județean de Ambulanță Vaslui.

A fost declarat decesul femeii, iar moartea suspectă este investigată de polițiști.

Articolul continuă mai jos

Comentarii
  • Baliza

    Oare mai există vreun stat în Uniunea Europeană în care oamenii sunt omorâți periodic de către câini?

    S-a dat liber la împușcat urșii, deși se vede că cei care omoară oameni mai frecvent sunt câinii. Cu ăștia nu se poate face nimic pentru a-i opri?

    Statele civilizate din Occident cum au rezolvat problema câinilor?

  • Alexutu

    Statele din Vest au rezolvat problema maidanezilor foarte usor si repede folosind o metoda care da rezultate garantat si anume eutanasierea. Dar la noi nu mai poti sa faci asta ca sunt prea multi iubitori de animale. Nah, la noi trebuie sa moara oameni din cauza haitelor de maidanezi infometati. In adaposturi nu incap nici macar 5% din numarul total de maidanezi care e estimat la 1-2 milioane. In unele orase nici macar nu mai poti sa iesi noaptea din cauza maidanezilor.

  • Cosanzeana

    De sterilizare o fi „auzit” cineva?

    • Baliza

      Sterilizarea este obligatorie, dar asta îi stresează pe micuți.

      „Iubitorii de animale” militează ca ei să fie duși la adăpost și ținuți la pension pe bani publici până mor de bătrânețe. Doar că atunci când fondurile se subțiază, iar veniturile administratorilor de pensioane sunt amenințate, animalele sunt eliberate pe șest „în natură”.

  • Cosanzeana

    Gata

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Citește și

Geneza propunerii de pace în 28 de puncte: Cum a consiliat Steve Witkoff Rusia cu privire la modul în care să-i prezinte lui Trump planul pentru Ucraina
Geneza propunerii de pace în 28 de puncte: Cum a consiliat Steve Witkoff Rusia cu privire la modul în care să-i prezinte lui Trump planul pentru Ucraina
Primarul comunei Livezile, Traian Simionc, acuzat de agresiune sexuală, a fost plasat în arest la domiciliu
Primarul comunei Livezile, Traian Simionc, acuzat de agresiune sexuală, a fost plasat în arest la domiciliu
VIDEO Administratorul public al Capitalei: M-am luptat la propriu pentru copacii care erau vizați pentru tăiere fără niciun aviz, în Sectorul 3. Tăierile ilegale din mediul urban trebuie pedepsite penal
VIDEO Administratorul public al Capitalei: M-am luptat la propriu pentru copacii care erau vizați pentru tăiere fără niciun aviz, în Sectorul 3. Tăierile ilegale din mediul urban trebuie pedepsite penal
Copii crescuți în pădure, printre cai, măgari și găini, departe de civilizație. Povestea familiei care a renunțat la lumea modernă pentru a-și construi un univers cu animale
Copii crescuți în pădure, printre cai, măgari și găini, departe de civilizație. Povestea familiei care a renunțat la lumea modernă pentru a-și construi un univers cu animale
Actorul Kevin Spacey a clarificat faptul că nu este fără adăpost, după ce a declarat într-un interviu că „nu are casă” / „Mi se pare necinstit din partea mea să vă las să credeți că sunt într-adevăr fără adăpost în sensul colocvial al cuvântului” 
Actorul Kevin Spacey a clarificat faptul că nu este fără adăpost, după ce a declarat într-un interviu că „nu are casă” / „Mi se pare necinstit din partea mea să vă las să credeți că sunt într-adevăr fără adăpost în sensul colocvial al cuvântului” 
Peste jumătate dintre noile articole de pe internet sunt scrise de AI. Este scrisul uman în pericol de dispariție?
Peste jumătate dintre noile articole de pe internet sunt scrise de AI. Este scrisul uman în pericol de dispariție?
Cine este Dan Driscoll, „tipul cu dronele” căruia Trump i-a încredinţat un neaşteptat rol-cheie în negocierile pentru Ucraina
Cine este Dan Driscoll, „tipul cu dronele” căruia Trump i-a încredinţat un neaşteptat rol-cheie în negocierile pentru Ucraina
Trump ia în considerare demiterea lui Kash Patel de la șefia FBI / Ce i se reproșează actualului director al FBI și cine îl va înlocui
Trump ia în considerare demiterea lui Kash Patel de la șefia FBI / Ce i se reproșează actualului director al FBI și cine îl va înlocui
Un aventurier britanic călătorește de 27 ani în jurul lumii
Un aventurier britanic călătorește de 27 ani în jurul lumii
S-a încheiat procesul pentru candidaţii care au promovat concursul de Rezidenţiat / Au fost scoase la concurs 5.374 de locuri şi posturi
S-a încheiat procesul pentru candidaţii care au promovat concursul de Rezidenţiat / Au fost scoase la concurs 5.374 de locuri şi posturi

Top Articole

FOTO Imagini spectaculoase de la Lacul Vidraru / Barajul va fi golit complet pentru prima dată în ultimii 50 de ani
FOTO Imagini spectaculoase de la Lacul Vidraru / Barajul va fi golit complet pentru prima dată în ultimii 50 de ani
LIVE Ucraina acceptă un acord de pace modificat al lui Trump (oficial american) / Kievul „acceptă să limiteze efectivul armatei la 800.000 de soldați” / Donald Trump: “Cred că suntem foarte aproape de un acord” / Steve Witkoff pleacă la Moscova pentru a discuta cu Vladimir Putin
LIVE Ucraina acceptă un acord de pace modificat al lui Trump (oficial american) / Kievul „acceptă să limiteze efectivul armatei la 800.000 de soldați” / Donald Trump: “Cred că suntem foarte aproape de un acord” / Steve Witkoff pleacă la Moscova pentru a discuta cu Vladimir Putin
BREAKING Curtea Constituțională a admis sesizarea care vizează legea privind pensiile private / Judecătorii CCR consideră că bolnavii oncologici sunt „discriminați” pozitiv în lege
BREAKING Curtea Constituțională a admis sesizarea care vizează legea privind pensiile private / Judecătorii CCR consideră că bolnavii oncologici sunt „discriminați” pozitiv în lege
Profesoara Adina Papazi, despre temele pentru acasă: Eu nu mă pot duce în pauză să fac o ședință cu colegii mei, dă-le tu 3 exerciții, că eu le-am dat 2. Este o utopie
Profesoara Adina Papazi, despre temele pentru acasă: Eu nu mă pot duce în pauză să fac o ședință cu colegii mei, dă-le tu 3 exerciții, că eu le-am dat 2. Este o utopie
BREAKING O dronă a căzut în curtea unui localnic din Puiești, județul Vaslui / Ionuț Moșteanu spune că este probabil drona care a fost urmărită marți dimineață în mai multe județe / „Mi-aș fi dorit să poată fi dată jos”
BREAKING O dronă a căzut în curtea unui localnic din Puiești, județul Vaslui / Ionuț Moșteanu spune că este probabil drona care a fost urmărită marți dimineață în mai multe județe / „Mi-aș fi dorit să poată fi dată jos”