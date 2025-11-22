Donează aici. Susține o presă liberă.
O femeie de 85 de ani a fost găsită moartă, cel mai probabil sfâșiată de câini, sâmbătă seara, pe o uliță dintr-un sat din Vaslui. Moartea femeii este anchetată de polițiști, transmite agenția Mediafax.
Ambulanța Vaslui a intervenit, sâmbătă seara, în localitatea Plopi, unde a fost găsită o femeie în vârstă de 85 de ani, inconștientă pe ulița satului.
Femeia avea mâna amputată, iar sătenii cred că aceasta a fost victima câinilor comunitari.
„Echipajul medical ajuns acolo a găsit victima fără semne vitale și semnele morții deja instalate. Prezenta o plagă de mari dimensiuni la nivelul membrului superior drept cu amputația antebrațului. Segmentul amputat nu a putut fi găsit. La acest moment cauza morții nu este cunoscută, dar sătenii suspectează că victima ar fi putut fi agresată de mai mulți câini vagabonzi care sunt prezenți în zona respectiva în mod constant”, transmit reprezentanții Serviciului Județean de Ambulanță Vaslui.
A fost declarat decesul femeii, iar moartea suspectă este investigată de polițiști.
Oare mai există vreun stat în Uniunea Europeană în care oamenii sunt omorâți periodic de către câini?
S-a dat liber la împușcat urșii, deși se vede că cei care omoară oameni mai frecvent sunt câinii. Cu ăștia nu se poate face nimic pentru a-i opri?
Statele civilizate din Occident cum au rezolvat problema câinilor?
Statele din Vest au rezolvat problema maidanezilor foarte usor si repede folosind o metoda care da rezultate garantat si anume eutanasierea. Dar la noi nu mai poti sa faci asta ca sunt prea multi iubitori de animale. Nah, la noi trebuie sa moara oameni din cauza haitelor de maidanezi infometati. In adaposturi nu incap nici macar 5% din numarul total de maidanezi care e estimat la 1-2 milioane. In unele orase nici macar nu mai poti sa iesi noaptea din cauza maidanezilor.
De sterilizare o fi „auzit” cineva?
Sterilizarea este obligatorie, dar asta îi stresează pe micuți.
„Iubitorii de animale” militează ca ei să fie duși la adăpost și ținuți la pension pe bani publici până mor de bătrânețe. Doar că atunci când fondurile se subțiază, iar veniturile administratorilor de pensioane sunt amenințate, animalele sunt eliberate pe șest „în natură”.
