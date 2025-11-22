Ascultă articolul

Administrația prezidențială anunță modificări de natură conceptuală la Strategia de Apărare a Țării pe 2025-2030 după ce a primit comentarii de la societatea civilă și mai multe instituții cu atribuții în zona apărării, securității naționale și politicii externe.: ”Au permis detalierea unor mesaje cheie”, se arată într-un comunicat transmis sâmbătă.

Președinția transmite că modificările vizează atât fondul problematicilor de securitate expuse în Strategie, cât și forma de prezentare, ”evidențiind un interes sporit de a îmbunătăți documentul”.

”Având în vedere relevanța unor observații și propuneri, au fost operate mai multe modificări menite să clarifice anumite prevederi ale Strategiei, inclusiv de natură conceptuală. De asemenea, sugestiile primite au facilitat detalierea unor aspecte particulare din Strategie, permițând astfel detalierea unor mesaje cheie. Multe dintre ideile propuse, chiar dacă nu au fost integrate în Strategie, vor contribui la fundamentarea acțiunilor din Planul de Implementare a acesteia”, se arată în comunicat.

Administrația prezidențială mai transmite că ”președintele României salută contribuțiile consistente venite din zona societății civile, care au îmbunătățit semnificativ conținutul Strategiei Naționale de Apărare a Țării pentru perioada 2025–2030, document care asigură cadrul strategic pentru organizarea şi coordonarea unitară a activităților privind apărarea țării și securitatea națională în următorii cinci ani”.