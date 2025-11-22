Donează aici. Susține o presă liberă.
Administrația prezidențială anunță modificări de natură conceptuală la Strategia de Apărare a Țării pe 2025-2030 după ce a primit comentarii de la societatea civilă și mai multe instituții cu atribuții în zona apărării, securității naționale și politicii externe.: ”Au permis detalierea unor mesaje cheie”, se arată într-un comunicat transmis sâmbătă.
Președinția transmite că modificările vizează atât fondul problematicilor de securitate expuse în Strategie, cât și forma de prezentare, ”evidențiind un interes sporit de a îmbunătăți documentul”.
Administrația prezidențială mai transmite că ”președintele României salută contribuțiile consistente venite din zona societății civile, care au îmbunătățit semnificativ conținutul Strategiei Naționale de Apărare a Țării pentru perioada 2025–2030, document care asigură cadrul strategic pentru organizarea şi coordonarea unitară a activităților privind apărarea țării și securitatea națională în următorii cinci ani”.